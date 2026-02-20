Nacha Pop pondrá el broche final al 150 aniversario del tren de Mallorca con un gran concierto en el Parc de ses Estacions este sábado

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) celebrará este sábado 21 de febrero los actos de clausura del 150 aniversario de la llegada del tren a la isla con un gran concierto gratuito de Nacha Pop en el Parc de les Estacions de Palma. El evento central tendrá lugar a partir de las 17.00 horas en la entrada del parque de Ses Estacions desde la estación Intermodal, en la zona de la pérgola. Allí se celebrará primero la entrega de premios de los concursos de fotografía y dibujo organizados durante el año y, como colofón, la actuación del mítico grupo de los años 80.

El gerente de SFM, José Ramón Orta, destacó la relevancia del concierto y aseguró que se trata de "el grupo más legendario de los 80 junto a Mecano" y que "nos deleitará a todos gratuitamente". La jornada festiva comenzará por la mañana en Inca, donde desde las 10.00 horas, en la plaza de Antoni Fluxà, se han programado actividades de animación infantil y actuaciones musicales, en colaboración con el Ayuntamiento de Inca. Sin embargo, el acto principal se trasladará por la tarde a Palma.

Lámina oficial de los 150 años del tren en Mallorca

SFM ha presentado también la lámina oficial de los 150 años del tren en Mallorca, una tradición que se repite en cada aniversario destacado.

El gerente recordó que "cada cifra redonda se hace una lámina" y que este año el encargo ha recaído en el artista Xisco Fuentes. El propio creador explicó que la obra pone el foco en la evolución histórica del ferrocarril: "El tema era volver a hacer hincapié en el carbón, diésel y eléctrico". La lámina representa así el pasado y el presente del tren mallorquín, desde las primeras locomotoras de vapor hasta el sistema actual.

150 años de la llegada del tren a Mallorca

En 2025 se cumplieron 150 años de la llegada del tren a Mallorca. El primer trayecto fue realizado por la locomotora de vapor Nasmith Wilson, de la Compañía de los Ferrocarriles de Mallorca, entre Palma e Inca, línea que fue inaugurada el 24 de febrero de 1875 y la única que ha funcionado de manera ininterrumpida desde el último cuarto del siglo XIX hasta la actualidad. La llegada del ferrocarril a la isla contribuyó a una transformación económica, social y cultural sin precedentes.

Con el objetivo de reconocer el papel del tren en la sociedad, de difundir su historia y de promocionar el patrimonio histórico ferroviario, el Govern de les Illes Balears y SFM han ido organizando diferentes actividades durante todo este año. La exposición itinerante «150 años del ferrocarril en Mallorca», que se presentó en la estación Intermodal en el acto de inauguración en febrero de 2025, ha ido recorriendo diversos municipios de la isla como Inca, Sa Pobla, Manacor, Sineu, Lloseta, Llucmajor o Sant Llorenç, y se han ido organizando charlas y conferencias en diferentes puntos de la isla durante todo el año.

Un punto especialmente relevante tuvo lugar el 12 de noviembre, cuando se inauguró el Museu del Ferrocarril de Mallorca, ubicado en Son Carrió, en el término municipal de Sant Llorenç des Cardassar.