Celebración
La Mostra de Cuina de les Illes Balears llena Sa Feixina de gastronomía, showcookings y música durante cuatro días
También habrá actividades infantiles y familiares desde el 27 de febrero al 2 de marzo en Palma
La Mostra de Cuina de les Illes Balears convertirá Sa Feixina en el gran escaparate gastronómico de la comunidad autónoma del 27 de febrero al 2 de marzo. Se celebrará una feria con producto local en Palma dentro del marco de la Diada organizada por el Govern de les Illes Balears.
La muestra ofrecerá la mejor gastronomía de Baleares y contará con la presencia de establecimientos como José Luis Ferrer (Mallorca), Boho Cuevas de Génova (Mallorca), La Menorquina y Café Rico, Can Company (Mallorca), Miramar (Menorca), Es Mercat - Can Tina (Eivissa i Formentera), Llenya i Fum (Mallorca), Born Events (Mallorca), El Bandarra (Mallorca) y Makaria (Mallorca).
Además, también habrá showcookings, música, actividades infantiles y para toda la familia.
El calendario por días es el siguiente:
Viernes 27:
- 12.00 horas: Showcooking de dTapasxIBZ a cargo del chef José Ángel Sánchez, del restaurante La Barrita Ibiza
- 14.00 horas: Showcooking de la Mostra de Cuina Menorquina a cargo del chef Diego Merino, del restaurante Miramar
- 16.00 horas: Dj Miquel Font
- 18.30 horas: Grupo musical Descalaixats
- 20.00 horas: Dj Stefano Munari
- 22.00 horas: Dj Jaume Colombàs
Sábado 28:
- 11.00 horas: Actuación infantil Uapidubi
- 12.00 horas: I Cursa de cambrers amb cervezas
- 13.00 horas: Showcooking de Zine a cargo del chef Miquel Serra
- 14.30 horas: Showcooking de Es Garrover de Mallorca a cargo del chef Miquel Serra
- 16.00 horas: Dj Elías Sánchez
- 18.00 horas: Grupo musical Aftersuns
- 20.00 horas: Djs Anto Cabanellas y Biel Castell
- 22.00 horas: Dj Miquel Font
Domingo 1:
- 11.00 horas: Actuación infantil Xispita y Geordi
- 13.00 horas: Final del I Concurs de Cuina amb Sobrassada de Mallorca
- 15.00 horas: Dj Miquel Font
- 17.00 horas: Grupo musical Paco Martín
- 19.00 horas: Grupo musical Eva
- 21.00 horas: Dj Lluis Riu
- 22.30 horas: Dj Ángel Oliveros
Lunes 2:
- 11.00 horas: Actuación infantil Jiji Jaja
- 13.00 horas: Showcooking de TaPalma a cargo del chef Kike Erazo, del restaurante Morralla
- 15.00 horas: Vermutada a cargo de La Rosa Troupe con Dj Nacho Gran Reserva
- 17.00 horas: Grupo musical Via 80
- 19.00 horas: Grupo musical Sonats
Toda la información se puede consultar en: www.mostradecuinadeles illesbalears.com
