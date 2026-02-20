Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Celebración

La Mostra de Cuina de les Illes Balears llena Sa Feixina de gastronomía, showcookings y música durante cuatro días

También habrá actividades infantiles y familiares desde el 27 de febrero al 2 de marzo en Palma

Imagen de archivo: La celebración del Dia de les Illes Balears de 2025.

Imagen de archivo: La celebración del Dia de les Illes Balears de 2025. / B. Ramon

Redacción Mallorca

Palma

La Mostra de Cuina de les Illes Balears convertirá Sa Feixina en el gran escaparate gastronómico de la comunidad autónoma del 27 de febrero al 2 de marzo. Se celebrará una feria con producto local en Palma dentro del marco de la Diada organizada por el Govern de les Illes Balears.

La muestra ofrecerá la mejor gastronomía de Baleares y contará con la presencia de establecimientos como José Luis Ferrer (Mallorca), Boho Cuevas de Génova (Mallorca), La Menorquina y Café Rico, Can Company (Mallorca), Miramar (Menorca), Es Mercat - Can Tina (Eivissa i Formentera), Llenya i Fum (Mallorca), Born Events (Mallorca), El Bandarra (Mallorca) y Makaria (Mallorca).

Además, también habrá showcookings, música, actividades infantiles y para toda la familia.

El calendario por días es el siguiente:

Viernes 27:

  • 12.00 horas: Showcooking de dTapasxIBZ a cargo del chef José Ángel Sánchez, del restaurante La Barrita Ibiza
  • 14.00 horas: Showcooking de la Mostra de Cuina Menorquina a cargo del chef Diego Merino, del restaurante Miramar
  • 16.00 horas: Dj Miquel Font
  • 18.30 horas: Grupo musical Descalaixats
  • 20.00 horas: Dj Stefano Munari
  • 22.00 horas: Dj Jaume Colombàs

Sábado 28:

  • 11.00 horas: Actuación infantil Uapidubi
  • 12.00 horas: I Cursa de cambrers amb cervezas
  • 13.00 horas: Showcooking de Zine a cargo del chef Miquel Serra
  • 14.30 horas: Showcooking de Es Garrover de Mallorca a cargo del chef Miquel Serra
  • 16.00 horas: Dj Elías Sánchez
  • 18.00 horas: Grupo musical Aftersuns
  • 20.00 horas: Djs Anto Cabanellas y Biel Castell
  • 22.00 horas: Dj Miquel Font

Domingo 1:

  • 11.00 horas: Actuación infantil Xispita y Geordi
  • 13.00 horas: Final del I Concurs de Cuina amb Sobrassada de Mallorca
  • 15.00 horas: Dj Miquel Font
  • 17.00 horas: Grupo musical Paco Martín
  • 19.00 horas: Grupo musical Eva
  • 21.00 horas: Dj Lluis Riu
  • 22.30 horas: Dj Ángel Oliveros

Lunes 2:

  • 11.00 horas: Actuación infantil Jiji Jaja
  • 13.00 horas: Showcooking de TaPalma a cargo del chef Kike Erazo, del restaurante Morralla
  • 15.00 horas: Vermutada a cargo de La Rosa Troupe con Dj Nacho Gran Reserva
  • 17.00 horas: Grupo musical Via 80
  • 19.00 horas: Grupo musical Sonats

Noticias relacionadas y más

Toda la información se puede consultar en: www.mostradecuinadeles illesbalears.com

