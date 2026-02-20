La Mostra de Cuina de les Illes Balears llena Sa Feixina de gastronomía, showcookings y música durante cuatro días

La Mostra de Cuina de les Illes Balears convertirá Sa Feixina en el gran escaparate gastronómico de la comunidad autónoma del 27 de febrero al 2 de marzo. Se celebrará una feria con producto local en Palma dentro del marco de la Diada organizada por el Govern de les Illes Balears.

La muestra ofrecerá la mejor gastronomía de Baleares y contará con la presencia de establecimientos como José Luis Ferrer (Mallorca), Boho Cuevas de Génova (Mallorca), La Menorquina y Café Rico, Can Company (Mallorca), Miramar (Menorca), Es Mercat - Can Tina (Eivissa i Formentera), Llenya i Fum (Mallorca), Born Events (Mallorca), El Bandarra (Mallorca) y Makaria (Mallorca).

Además, también habrá showcookings, música, actividades infantiles y para toda la familia.

El calendario por días es el siguiente:

Viernes 27:

12.00 horas: Showcooking de dTapasxIBZ a cargo del chef José Ángel Sánchez, del restaurante La Barrita Ibiza

14.00 horas: Showcooking de la Mostra de Cuina Menorquina a cargo del chef Diego Merino, del restaurante Miramar

16.00 horas: Dj Miquel Font

18.30 horas: Grupo musical Descalaixats

20.00 horas: Dj Stefano Munari

22.00 horas: Dj Jaume Colombàs

Sábado 28:

11.00 horas: Actuación infantil Uapidubi

12.00 horas: I Cursa de cambrers amb cervezas

13.00 horas: Showcooking de Zine a cargo del chef Miquel Serra

14.30 horas: Showcooking de Es Garrover de Mallorca a cargo del chef Miquel Serra

16.00 horas: Dj Elías Sánchez

18.00 horas: Grupo musical Aftersuns

20.00 horas: Djs Anto Cabanellas y Biel Castell

22.00 horas: Dj Miquel Font

Domingo 1:

11.00 horas: Actuación infantil Xispita y Geordi

13.00 horas: Final del I Concurs de Cuina amb Sobrassada de Mallorca

15.00 horas: Dj Miquel Font

17.00 horas: Grupo musical Paco Martín

19.00 horas: Grupo musical Eva

21.00 horas: Dj Lluis Riu

22.30 horas: Dj Ángel Oliveros

Lunes 2:

11.00 horas: Actuación infantil Jiji Jaja

13.00 horas: Showcooking de TaPalma a cargo del chef Kike Erazo, del restaurante Morralla

15.00 horas: Vermutada a cargo de La Rosa Troupe con Dj Nacho Gran Reserva

17.00 horas: Grupo musical Via 80

19.00 horas: Grupo musical Sonats

Toda la información se puede consultar en: www.mostradecuinadeles illesbalears.com