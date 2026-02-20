Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Més per Mallorca lleva al Parlament la polémica falta de trenes nocturnos en el Carnaval de Lloseta

Los ecosoberanistas cuestionarán al conseller de Movilidad, José Luis Mateo, sobre la falta de trenes nocturnos durante la noche del 14 al 15 de febrero, el fin de semana en el que se celebró el multitudinario Carnaval de Lloseta

Imagen de archivo del Parlament.

Imagen de archivo del Parlament. / B. Ramón

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

Més per Mallorca cuestionará en el próximo pleno del Parlament al conseller de Movilidad, José Luis Mateo, sobre la falta de trenes nocturnos durante la noche del 14 al 15 de febrero, el fin de semana en el que se celebró el multitudinario Carnaval de Lloseta. Pese a la petición que formalizó el Ayuntamiento del municipio para reforzar el servicio al final de la fiesta, Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) no atendió el requerimiento y tan solo amplió las frecuencias diurnas tanto del sábado como del domingo.

La decisión de SFM de no habilitar trenes nocturnos generó malestar institucional y críticas desde el ámbito laboral. La empresa pública argumentó que no pudo prestar el servicio por "insuficiencia estructural de personal disponible en horario nocturno", pero fuentes laborales aseguraron a este diario que, en esta ocasión, ni siquiera se planteó la opción de cubrir los turnos mediante horas extraordinarias voluntarias, una práctica que es habitual ante eventos especiales.

El Ayuntamiento de Lloseta había solicitado formalmente la programación de circulaciones nocturnas para facilitar el regreso de los asistentes tras los actos principales de una de las fiestas más concurridas del municipio y de la comarca del Raiguer. En el mismo escrito, el consistorio pidió también la activación de todas las frecuencias disponibles durante el domingo y la subida temporal de los tornos de acceso y salida de la estación para mejorar la descongestión y la seguridad.

Según el comunicado municipal, la petición no obtuvo respuesta por parte de SFM. Posteriormente, la empresa decidió reforzar únicamente el servicio diurno con 16 trenes adicionales entre el sábado y el domingo, una medida que el Ayuntamiento considera positiva, aunque insuficiente al no atender la demanda principal: disponer de transporte ferroviario durante la madrugada.

La versión ofrecida por SFM sostiene que sí se activaron los refuerzos diurnos, pero que no fue posible cubrir los nocturnos debido a la falta de plantilla en ese horario, "una realidad que arrastra la empresa desde hace años" según argumentan. La entidad remarca que coopera habitualmente con los ayuntamientos para eventos especiales "siempre que exista disponibilidad operativa", que trabaja en la ampliación de personal -dependiente de procedimientos públicos- y que seguirá reforzando servicios cuando sea "técnicamente posible".

Sin embargo, fuentes de trabajadores consultadas discrepaban de esta explicación. Según estas voces, cuando se programan servicios nocturnos extraordinarios "la empresa suele solicitar voluntarios para realizar horas extra remuneradas". En este caso, añadieron, "no se ofreció esa posibilidad ni se abrió ningún llamamiento interno", por lo que interpretaron que el servicio "no se cubrió porque no se quiso cubrir".

TEMAS

