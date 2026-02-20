Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MÉS acusa al Consell de Mallorca de aplazar la limitación de vehículos con "la excusa del consenso"

Para la portavoz ecosoberanista en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, "cuando los operadores que hacen negocio con la entrada masiva de vehículos salen contentos, es legítimo preguntarse si la ley que se está preparando realmente será efectiva o si acabará siendo un texto descafeinado"

Archivo - Portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló,

Portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló

EP

Palma

MÉS per Mallorca ha criticado que el equipo de gobierno insular continúa "instalado en una dinámica de retraso permanente" de la ley para regular la entrada de vehículos en la isla que, a su entender, aplaza "con la excusa del consenso".

En una nota de prensa este viernes, la formación ha calificado de "preocupante" que las navieras salieran "satisfechas" de la reunión con el conseller insular de Movilidad, Fernando Rubio. Para la portavoz ecosoberanista en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, "cuando los operadores que hacen negocio con la entrada masiva de vehículos salen contentos, es legítimo preguntarse si la ley que se está preparando realmente será efectiva o si acabará siendo un texto descafeinado".

En este sentido, desde MÉS han criticado el "reiterado discurso" del diálogo y del consenso con todo los sectores, al considerarlo "una coartada política para evitar tomar decisiones".

"Con la excusa del consenso, el PP solo hace que aplazar una regulación urgente y necesaria", ha dicho la portavoz, quien ha lamentado que el texto continúa sin aprobarse dos años después del anuncio del Consell. La formación ya advirtió que el anuncio del PP "respondía a un cambio de relato" ante la creciente contestación ciudadana por la masificación turística y el colapso viario y que "fue una operación de maquillaje para ganar tiempo y rebajar la presión social".

Perelló ha calificado de "sorprendente" que el conseller insular "hable de la necesidad de complementar datos" cuando el estudio de carga encargado por la institución insular determinó que en Mallorca sobran más de 120.00 vehículos.

"Los datos ya dicen que sobran más de 120.000 vehículos en Mallorca, no podemos continuar aplazando una regulación imprescindible mientras la ciudadanía sufre cada día atascos, saturación y pérdida de calidad de vida", ha añadido.

A su parecer, el retraso demuestra que el PP "prioriza no incomodar determinados sectores antes que defender el interés general".

Con todo, los ecosoberanistas han insistido en que Mallorca "no se puede permitir más dilaciones" y han reclamado al gobierno insular que presente de forma inmediata un texto con medidas concretas, calendarios claros y objetivos cuantificables.

