Los médicos culminan cinco días de huelga con una concentración en Palma: "Nos obligan a atender sin dormir"
Los profesionales cargan contra el Ministerio por un estatuto laboral que, a su juicio, "pone en peligro" el sistema sanitario
Más de 300 médicos se han concentrado este viernes por la mañana frente a la Delegación del Gobierno en Palma, en el marco de la huelga médica convocada esta semana, después de cinco días de paro. Los facultativos han coreado proclamas como "Ministra dimisión", "Queremos trabajar como los demás" y "Hora trabajada, hora cotizada", además de consignas dirigidas a la titular de Sanidad, Mónica García.
En la protesta también se han visto carteles con mensajes como "La dignidad del médico no es negociable", "La vocación mata mi explotación", "Nos obligan a atender sin dormir", "Peligro, nos obligan a operar borrachos de sueño" o "Formación de élite, condiciones de esclavo".
En el manifiesto que han leído, los médicos han asegurado que la huelga busca "poder seguir ofreciendo, mañana, una atención digna y de calidad". También han agradecido el seguimiento de los médicos y ha asegurado que el borrador del Estatuto Marco “ignora” las reivindicaciones del colectivo, al considerar que mantiene jornadas “excesivas”, que las guardias “no computan” para la jubilación y que la clasificación profesional “no refleja” la formación y responsabilidad de los facultativos.
