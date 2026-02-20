Juicio a un hombre por atacar a su expareja con un destornillador cuando dormía en Palma

La Audiencia Provincial de Baleares tiene previsto juzgar a un hombre de 41 años por agredir a su expareja con un destornillador cuando dormía en el sofá del salón de casa el pasado verano en Palma. La víctima se despertó sobresaltada al ser atacada y empezó a gritar pidiendo ayuda. Su hermana salió de una habitación en su auxilio y se interpuso entre la pareja, pero también fue golpeada con la herramienta y amenazada de muerte, según la fiscalía.

El acusado, de origen colombiano y que lleva encarcelado desde el pasado agosto, ayer por la mañana compareció ante el tribunal de la Sección Segunda. No quiso conformarse con los hechos, por lo que al no haberse podido alcanzar un acuerdo entre las partes, la vista previa se suspendió y el juicio se pospuso. El presunto agresor regresó poco después al centro penitenciario de Palma en un furgón de la Policía Nacional.

El ministerio público reclama para él una condena de ocho años de prisión por un delito de lesiones agravadas con instrumento peligroso, alevosía y relación de afectividad en relación con otro delito de malos tratos, y también por amenazas y otros malos tratos.

La acusación pública solicita que la Sala acuerde la sustitución de la pena de cárcel por su expulsión del territorio nacional por un periodo de diez años. Además, también interesa que se le he prohíba aproximarse y comunicarse con su excompañera sentimental durante cinco años y respecto de la hermana de la perjudicada, por tiempo de tres años.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide que el supuesto maltratador, que se encuentra en situación administrativa irregular en España, indemnice a las dos mujeres agredidas con 500 y 300 euros, respectivamente, por las heridas causadas.

Los hechos se remontan al pasado día 4 de agosto de 2025, aproximadamente a las dos de la tarde, cuando el hombre, que carece de antecedentes penales, se dirigió hacia su expareja “con ánimo de atentar contra su integridad física”, según el ministerio público, mientras ella descansaba totalmente despreocupada en el sofá del salón del domicilio que compartían en Palma.

El sospechoso aprovechó que la mujer estaba durmiendo y por tanto no podía ofrecer defensa o resistencia alguna y la agredió colocándose encima de ella, armado una herramienta tipo destornillador de diez centímetros de longitud, según el relato del fiscal. Acto seguido, le asestó varios golpes con el instrumento que impactaron en diferentes partes del cuerpo.

El hombre presuntamente le causó heridas superficiales en el hombro izquierdo, en la espalda, en la zona cervical derecha y en la cara anterior del muslo izquierdo. Estas lesiones precisaron una primera asistencia médica con tratamiento quirúrgico posterior consistente en aplicación de puntos de sutura. La víctima tardó diez días en curar.

Su hermana la defiende

Al ser atacada en el sofá de forma sorpresiva, la perjudicada gritó pidiendo auxilio y su hermana salió de una habitación de la casa y corrió en su ayuda. La familiar se interpuso entre el acusado y la víctima tratando de detener la agresión, pero fue golpeada presuntamente por parte del hombre con la herramienta que portaba. La joven sufrió una laceración en el muslo derecho. Recibió asistencia facultativa y sus lesiones tardaron en sanar siete días, según se desprende del escrito de acusación.

Mientras el sospechoso atacaba a la hermana de su expareja, pronunció en tono intimidatorio la siguiente expresión: “A ti también te voy a matar, verás lo que te va a pasar”, según la fiscalía.

El presunto agresor fue detenido y un juzgado de violencia sobre la mujer de Palma acordó su ingreso en prisión provisional, además de una orden de protección en favor de su excompañera sentimental. Desde principios de agosto del pasado año, el sospechoso permanece entre rejas.