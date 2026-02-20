El Govern recorta un 35% el dinero para inversiones de este año que pierde 387 millones de euros

El Govern balear va a aplicar este año una drástica reducción de sus inversiones, con un desplome del 35,3% respecto a las asignadas en 2025, según consta en la información publicada en relación con la prórroga presupuestaria que va a tener que aplicar durante el presente ejercicio, con el impacto que eso va a suponer sobre sectores como el de la construcción.

Según los datos de la Dirección General de Presupuestos, este año esas inversiones, que aparecen en los capítulos 6 y 7 de esas cuentas públicas, se van a limitar a 707,8 millones de euros, con una caída extraordinariamente contundente respecto a los 1.094,8 millones contabilizados en 2025. Hay que retroceder a 2021 para encontrar una partida inversora ta reducida.

Un punto a tener en cuenta es que la prórroga presupuestaria, al no disponer de mayoría suficiente en el Parlament para aprobar unas nuevas cuentas (el PP ha perdido el apoyo de Vox en esta materia), supone que el presupuesto de este año será el mismo que el del ejercicio anterior, es decir, de 6.562,8 millones de euros. Pese a que la disponibilidad económica es la misma, el capítulo inversor se deja por el camino la friolera de 387 millones de euros, según subraya el diputado del PSIB Llorenç Pou.

Tendencia a la baja

Además, el portavoz socialista pone de relieve que está reducción del peso inversor con el Govern de Marga Prohens está mostrando una tendencia.

En los últimos presupuestos elaborados por el anterior Ejecutivo de Francina Armengol, correspondientes al ejercicio de 2023, el presupuesto global fue de 5.446,5 millones de euros, de los que 996,1 millones se dedicaron a inversiones, es decir, el 18,2%.

En 2024, ese presupuesto autonómico creció hasta los 6.565,4 millones, y las inversiones también hasta los 1.154,2 millones, aunque su peso en relación con el total se limita ya a un 17,5%.

Pero en 2025 se inició ya una bajada tanto en cifras absolutas como en el porcentaje inversor. Ese año el presupuesto autonómico fue de 6.562,8 millones de euros, y las inversiones se rebajaron a 1.094,8 millones, suponiendo un 16,6%.

Con la prórroga para 2026, los 6.562,8 millones presupuestados incorporan inversiones por valor de 707,8 millones, es decir, solo el 10,7%.

Limitación legal

Desde la conselleria de Hacienda se reconoce que al no haber logrado los apoyos en el Parlament para aprobar el techo del gasto no financiero el Ejecutivo se ha visto a prorrogar los presupuestos de 2025 para este año sin que estos puedan crecer por exigencia legal, y se ha tenido que elevar el capítulo 1 por las obligaciones adquiridas con los empleados públicos, como el aumento del complemento que se percibe por residir en las islas, restando margen en el resto.

Sin embargo, se asegura que los proyectos financiados con fondos finalistas no se ven afectados por la prórroga (algo que Pou niega) y además se señala que los presupuestos son "un órgano vivo". "Lo que se plantea en los presupuestos son los créditos iniciales, pero hay modificaciones a lo largo de toda la legislatura para ir adecuándolos a la realidad y a las necesidades que van apareciendo", se añade.

Desde la Conselleria se recuerda que también el Gobierno central de Pedro Sánchez se está viendo afectado por la necesidad aplicar prórrogas presupuestarias con impactos sobre capítulos como el Medio Ambiente.

Puede ir a peor

Por contra, el diputado socialista considera que esas modificaciones señaladas por el Govern también pueden suponer rebajas todavía mayores en el capítulo inversor, y además recuerda que en 2024, último año con datos cerrados, el actual Govern solo fue capaz de ejecutar el 67,6% de lo planificado, lo que puede hacer que la cifra antes señalada de 707 millones de euros se vea notablemente reducida por lo que a gasto real realizado.

El diputado del PSIB insiste en que una caída tan potente en las inversiones va a tener un impacto negativo sobre sectores concretos como la construcción y sobre los servicios a los ciudadanos (hay que recordar en ese capítulo se encuentra la edificación de instalaciones tan básicas como centros de salud y educativos, por ejemplo), además de sobre el conjunto de la economía, y eso por parte de un Govern que además ha aplicado rebajas de impuestos que benefician especialmente a los más ricos.