La huelga de médicos obliga a suspender 278 cirugías y 15.626 consultas en Mallorca

La huelga médica de cinco días convocada contra el borrador del nuevo Estatuto Marco ha obligado al Servei de Salut a suspender 278 intervenciones quirúrgicas y 15.626 consultas y pruebas en Mallorca, según los datos oficiales hechos públicos este jueves por el Ib-Salut. Las jornadas de paro han dejado en total 20.046 actuaciones canceladas en Baleares entre cirugías, consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas y consultas de Atención Primaria.

El Ib-Salut ha asegurado que todas las actividades suspendidas serán reprogramadas, aunque ha admitido que supondrá "un ligero incremento" de las listas de espera tanto para intervenciones quirúrgicas como para consultas y pruebas diagnósticas.

En total, en Baleares se han suspendido 435 intervenciones quirúrgicas, 11.281 consultas hospitalarias, pruebas radiológicas y diagnósticas y 8.330 consultas de Atención Primaria. En Mallorca se han cancelado 278 intervenciones, 9.272 consultas hospitalarias y pruebas y 6.354 consultas de Atención Primaria; en Menorca, 53 intervenciones, 899 consultas hospitalarias y pruebas y 515 consultas de Atención Primaria; y en Ibiza y Formentera, 104 intervenciones, 1.154 consultas hospitalarias y pruebas y 1.461 consultas de Atención Primaria.

La conselleria de Salud ya había advertido en días previos de que la acumulación de actividad suspendida obligaría a reorganizar agendas y podría tensionar aún más unas listas de espera que ya arrastran demoras en determinadas especialidades.

La huelga, convocada por el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) dentro del calendario estatal impulsado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), se ha desarrollado de lunes a viernes y ha culminado esta mañana con una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Palma, a la que han asistido unos 300 médicos.

Los facultativos protestan contra el borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, al considerar que no recoge sus principales reivindicaciones. Reclaman, entre otras cuestiones, un estatuto propio del médico, una clasificación profesional acorde a su formación y responsabilidad y que las guardias computen como tiempo trabajado a efectos de jubilación.

No hay cifras oficiales de seguimiento

Con todo, el Ib-Salut ha publicado el número de actuaciones suspendidas, pero a petición de este periódico, no ha facilitado los porcentajes oficiales de seguimiento de la huelga. Contrasta con muchos otros servicios de salud autonómicos que sí han hecho públicos sus datos de participación.

Comunidades de distinto signo político como Andalucía, Galicia, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón o Castilla y León han difundido cifras oficiales, en muchos casos inferiores a las ofrecidas por los sindicatos convocantes. Entre los datos comunicados por otras autonomías, los porcentajes de seguimiento han oscilado entre el 7,2% en Cataluña y el 28,1% en Andalucía, que ha registrado el nivel más alto entre las comunidades que han publicado cifras oficiales.

En Baleares, al menos de momento, solo se dispone de las estimaciones de los sindicatos. El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha llegado a cifrar el seguimiento en torno al 90% en el ámbito hospitalario y alrededor del 70% en Atención Primaria, si bien la Administración no lo ha confirmado. En todo caso, el conflicto ha dejado ya más de 20.000 actuaciones sanitarias aplazadas en Baleares y un incremento previsible de la presión sobre las listas de espera en los próximos meses, teniendo en cuenta que, si no se resuelve, estos paros se repetirán una vez al mes.