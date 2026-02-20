El Govern reitera su rechazo a la subida de tarifas de Aena y reclama que se rebajen en Baleares

El Govern de Marga Prohens tiene claro su posicionamiento en el bronco debate entre las aerolíneas y Aena sobre el aumento de las tarifas aeroportuarias que sigue coleando. Se posiciona este jueves en contra por su impacto en los precios de los billetes e incluso reivindica una reducción de tasas para el archipiélago.

Con todo, tendrá que acatar la decisión que se tome en Madrid una vez que el Consejo de Ministros apruebe el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, previsto como máximo para septiembre de este 2026.

El Consejo de Administración de Aena aprobó el lunes la propuesta definitiva del DORA III, tras un proceso de consultas con las compañías aéreas y usuarios durante cinco meses. Pero las comunidades autónomas, donde se ubican los aeropuertos que explota con elevados dividendos la compañía público-privada, no tienen vela en este entierro. Serán convocadas, aún no trasciende la fecha, para ser informadas del plan de inversiones de Aena a través de los comités de coordinación aeroportuaria, y eso es todo.

No obstante, el Govern planteó el pasado noviembre al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una reducción de las tasas aeroportuarias para el archipiélago, antes de que Aena hiciera pública su propuesta del DORA, "por ser los aeropuertos la principal puerta de entrada y salida, tanto de residentes como de visitantes". "Las mejoras en la eficiencia operativa, posibles con inversiones adecuadas", han de permitir esa reducción de tasas, defienden desde la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

"No podemos compartir ninguna decisión que pueda producir un nuevo encarecimiento de los precios de los billetes de avión", porque es una cuestión fundamental para los residentes de las islas, declaran desde departamento que dirige José Luis Mateo. "Somos islas, tenemos una dependencia evidente del transporte aéreo y nuestra excepcionalidad requiere medidas específicas". El Ejecutivo demanda medidas para garantizar una movilidad con un coste económico "razonable para todos los que vivimos en las islas".

Otra reivindicación de Movilidad pasa porque haya incentivos para la mejora de la conectividad en temporada baja, especialmente en aeropuertos con doble insularidad, como Ibiza y Menorca.