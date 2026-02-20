El Govern defiende la coordinación entre Vivienda y Hacienda y ratifica el nuevo límite fiscal para marzo

La administración autonómica ha salido al paso de las críticas vertidas sobre la falta de sintonía entre los departamentos que dirigen las políticas de acceso al mercado inmobiliario en Baleares. Tras las informaciones publicadas por este diario el pasado lunes, en las que se detallaba cómo la brecha entre los avales del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y la carga impositiva del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) asfixia a los compradores de entre 30 y 40 años, el Ejecutivo de Marga Prohens ha querido cerrar filas.

Las consellerias de Vivienda, Territorio y Movilidad, y Hacienda e Innovación han respondido a este diario de forma conjunta para asegurar que la maquinaria administrativa trabaja de manera acompasada para 'aliviar' la falta de liquidez que impide a los jóvenes de las islas dar el paso hacia la propiedad.

Uno de los puntos de mayor fricción señalados por los usuarios y los agentes del sector es la asincronía en los plazos de aplicación de las ayudas. Mientras Vivienda ya permite avalar inmuebles de hasta 382.744 euros, Hacienda mantenía hasta ahora los beneficios fiscales topados en precios muy inferiores, lo que obligaba a los compradores a disponer de ahorros de más de 40.000 euros solo para impuestos. Ante esta situación, el Ejecutivo ha querido lanzar un mensaje de certidumbre a quienes están pendientes de una firma ante notario. "El Govern confirma que las compras efectuadas a partir del 1 de marzo se podrán beneficiar del aumento del límite máximo para acogerse a las bonificaciones del ITP", han señalado fuentes oficiales a este rotativo.

Desde las carteras de Hacienda y Vivienda se insiste en que el objetivo es que la medida no nazca obsoleta frente a la inflación inmobiliaria. En este sentido, han explicado que actualmente "se están ajustando los últimos detalles del cálculo para que el máximo posible de personas puedan acogerse a este beneficio fiscal", una respuesta que busca aplacar las quejas de colectivos que, como el de los mayores de 30 años, se sienten excluidos de las exenciones totales reservadas a los más jóvenes.

Esta actualización del valor de los pisos con derecho a descuento fiscal en Mallorca se presenta como una de las piezas que faltaba para que el programa Nova Hipoteca Jove gane tracción. Hasta el cierre del ejercicio 2025, el balance de operaciones aprobadas se situaba en 672, con un crecimiento notable en los últimos diez meses pero con una incidencia todavía muy discreta en las zonas de mayor tensión, como Ibiza y Formentera.

Una relación "constante"

Frente al análisis de este diario que apuntaba a una falta de convergencia entre las políticas de José Luis Mateo y Antoni Costa, el Govern reivindica una interlocución fluida y estratégica. Según explican desde las propias consellerias, la relación entre ambos departamentos no es esporádica ni responde a una reacción ante las críticas, sino que forma parte de la estructura de trabajo habitual del gabinete. "Los consellers de Hacienda y Vivienda son los que marcan las reuniones entre los dos departamentos, que además son constantes", subrayan, para desmentir cualquier tipo de compartimento estanco en la gestión de la crisis habitacional.

Para reforzar esta idea de unidad de acción, el Govern vincula la política de vivienda con otros hitos de la legislatura, defendiendo que la solvencia financiera de la comunidad está permitiendo abordar problemas estructurales que van más allá de los avales hipotecarios. Según su argumentación, la coordinación entre Hacienda y Vivienda "se demuestra con la gran inversión para construir 1.200 viviendas públicas", un parque que pretende ofrecer una alternativa a quienes no pueden acceder siquiera a la compra avalada. Además, vinculan esta gestión con la capacidad de "financiación para pagar inversiones en carreteras a los Consells Insulars que debería hacer el Gobierno Central, o para iniciar proyectos ferroviarios reales después de 8 años de inacción".

El reto de los 40.000 euros

A pesar de la respuesta oficial, el testimonio de los ciudadanos sigue poniendo el foco en la barrera del ahorro. Casos como el de Julia, que relataba las dificultades de comprar en solitario, o el de Miguel, que con 38 años se siente penalizado por no tener la misma exención fiscal que un menor de 30, evidencian que el sistema de avales es solo una parte de la ecuación.

Para muchos trabajadores de rentas medias en Baleares, acumular los más de 40.000 euros necesarios para gastos de gestión e impuestos mientras se pagan alquileres que superan los mil euros mensuales sigue siendo una meta inalcanzable. El Govern confía en que, con la entrada en vigor de los nuevos límites el 1 de marzo, esa presión económica se reduzca significativamente.