El Govern aprovecha el polémico desahucio en na Burguesa para reprender al obispo sus críticas a la política migratoria del PP

El Govern aprovecha el polémico desahucio que el Obispado de Mallorca ha solicitado en na Burguesa para reprender al obispo Sebastià Taltavull sus críticas a la política migratoria del PP. Según ha expresado esta mañana el portavoz Antoni Costa, el Ejecutivo está de acuerdo con recurrir a la vía judicial "si no se cumple la legalidad", al igual que ha hecho el Govern con los menores extranjeros que han llegado a Baleares procedentes del reparto del Gobierno Central.

"Entendemos que si no se no se cumple la legalidad y no se pueden garantizar unas condiciones dignas de acogida de menores, se tiene que recurrir a la vía judicial. Exactamente igual que ha hecho el Govern con los menores extranjeros que el Gobierno de España y Pedro Sánchez nos impone que vengan a Baleares, no sé si me explico", ha detallado Costa.

Política migratoria

Cabe recordar que el obispo Sebastià Taltavull ha mantenido durante los últimos meses un discurso muy crítico respecto a la política migratoria del PP. En este sentido, Taltavull ha lamentado en más de una ocasión que los populares y Vox hayan rechazado el reparto de menores migrantes procedentes del resto de comunidades autónomas.

"Cuando el Consell de Mallorca nos pidió locales para acoger a los menores migrantes se los cedimos a fondo perdido, sin cobrar nada. Ahora hay un cierto rechazó a que estas personas no estén en zonas urbanas, un rechazo a que estas personas estén cerca de nosotros. No acoger a los más necesitados convierte a Mallorca en una comunidad insolidaria", son palabras del Obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.

Discurso social

El Obispado de Mallorca considera que pedir el desahucio de una familia con menores que okupa el restaurante de na Burguesa, de su propiedad, encaja con el discurso social que pregona asiduamente el obispo Taltavull. La diócesis mallorquina publicó ayer un comunicado en el que justifica haber acudido a la justicia para desalojar a estas personas y defiende que "no significa renuncia alguna al compromiso de ayuda y acompañamiento".

Tal como informó el jueves Diario de Mallorca, el Obispado ha instado el desahucio por la vía penal de esta familia, en la que se cuentan al menos dos menores. Pese a ello, apunta que "seguirá trabajando, junto con los servicios sociales y las administraciones públicas, para que estas personas puedan encontrar soluciones dignas y estables, acompañándolas en todo el proceso y facilitando la integración de cuantos recursos sean posibles, conforme a los principios de justicia, caridad y respeto a la dignidad humana que inspiran la acción de la Iglesia".

"Ninguna familia debería ser desahuciada"

"El Obispado debería someterse a las leyes generales. Ninguna familia debería ser desahuciada", han sido las palabras de Lluís Apesteguia, coordinador general de Més per Mallorca, tras ser preguntado sobre la polémica alrededor de la situación de la familia que actualmente vive en el interior del restaurante de na Burguesa. El líder ecosoberanista, visiblemente incómodo tras ser cuestionado por el tema, ha defendido que "la visión cristiana de la sociedad debe favorecer que todo el mundo pueda tener lo necesario para vivir".

Apesteguia, que durante el mandato de Taltavull siempre se ha mostrado cercano a sus ideas sobre temas sociales, ha querido recordar uno de los mandatos del ya fallecido Papa Francisco: "Que la diócesis ofrezca y ponga a disposición todo lo que tiene disponible". Para sentenciar, ha ironizado reclamando coherencia a "todas las personas que van a misa el domingo y el lunes suben el precio de los alquileres y a los gobernantes que lo permiten".