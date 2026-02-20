El 16% de los pisos de dos habitaciones en venta en Palma tiene un precio situado por debajo del umbral de lo razonable, según un estudio publicado por idealista, con lo que Palma lidera la tasa de esfuerzo para comprar una vivienda de dos dormitorios.

Esto significa que es accesible para una familia con ingresos medios que no destine más del 30% de los mismos al pago de la cuota hipotecaria.

En concreto, podría afrontar un pago mensual de 1.406 euros al mes, mientras que la cuota de una vivienda de dos dormitorios se situaba en el cuarto trimestre de 2025 en 1.595 euros mensuales.

Con estos datos, Palma lidera la tasa de esfuerzo para comprar una vivienda de dos dormitorios ya que las familias deben destinar el 46% de sus ingresos al pago de la hipoteca, una tasa que supera ampliamente el 30% fijado por los expertos.

En toda España, el 49% de la oferta actual de pisos de dos habitaciones en venta en España tiene un precio situado por debajo del umbral de lo razonable.

Además, Palma es la capital donde se requiere una mayor aportación inicial para acceder a la compra de vivienda: 147.116 euros, por delante de San Sebastián (137.700 euros), Madrid (117.793 euros) y Barcelona (103.172 euros).