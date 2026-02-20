Vivienda
Las familias deben destinar el 46% de sus ingresos al pago de la hipoteca
Palma lidera la tasa de esfuerzo para comprar un inmueble de dos dormitorios
agencias
El 16% de los pisos de dos habitaciones en venta en Palma tiene un precio situado por debajo del umbral de lo razonable, según un estudio publicado por idealista, con lo que Palma lidera la tasa de esfuerzo para comprar una vivienda de dos dormitorios.
Esto significa que es accesible para una familia con ingresos medios que no destine más del 30% de los mismos al pago de la cuota hipotecaria.
En concreto, podría afrontar un pago mensual de 1.406 euros al mes, mientras que la cuota de una vivienda de dos dormitorios se situaba en el cuarto trimestre de 2025 en 1.595 euros mensuales.
Con estos datos, Palma lidera la tasa de esfuerzo para comprar una vivienda de dos dormitorios ya que las familias deben destinar el 46% de sus ingresos al pago de la hipoteca, una tasa que supera ampliamente el 30% fijado por los expertos.
En toda España, el 49% de la oferta actual de pisos de dos habitaciones en venta en España tiene un precio situado por debajo del umbral de lo razonable.
Además, Palma es la capital donde se requiere una mayor aportación inicial para acceder a la compra de vivienda: 147.116 euros, por delante de San Sebastián (137.700 euros), Madrid (117.793 euros) y Barcelona (103.172 euros).
- El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
- Sentencia contundente en Mallorca: Imponen a una okupa una orden de alejamiento de la casa donde lleva casi dos años viviendo
- Juicio a una magistrada por prevaricación en el concurso de un hotel de s’Arenal
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Mallorca: del viento a la subida de temperaturas
- El exclusivo jet privado de Four Seasons aterriza en Mallorca este septiembre y confirma su regreso en 2027
- Aviso de la Aemet: la borrasca Nils traerá un cambio radical de tiempo a Mallorca