Las familias del Centro de Tecnificación señalan al Departamento de Orientación como origen del conflicto y denuncian la "inacción" de Educación

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMIPA) del IES CTEIB ha roto su silencio en medio de la polémica que sacude al Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares. A través de un comunicado remitido a este diario, las familias han querido dar un giro a la narrativa de la crisis, situando el foco de sus críticas en el Departamento de Orientación del centro y denunciando una falta de respuesta efectiva por parte de la Conselleria de Educación y Universidades ante las quejas formales "presentadas hace meses".

El colectivo de padres y madres asegura que la actual polémica, marcada por informes de la Conselleria y acusaciones de irregularidades en la gestión, está "desviando la atención" de lo que consideran el "problema real". Según la asociación, la situación de inestabilidad no es fruto de una guerra interna arbitraria, sino de una serie de actuaciones reiteradas en el tiempo que afectan directamente al bienestar de los estudiantes y que ya han sido comunicadas oficialmente a las instituciones competentes.

En su escrito, la AMIPA aclara que a principios del pasado mes de julio comunicó formalmente a la Conselleria de Antoni Vera, a la Inspección Educativa y a la Oficina balear de la infancia y la adolescencia (OBIA) la existencia de "múltiples quejas formuladas por varias familias en relación con actuaciones del Departamento de Orientación". Lejos de ser un episodio aislado, las familias subrayan que estas críticas "no se limitan a un hecho puntual ni al presente curso escolar, sino que abarcan varios cursos académicos".

Para los padres, resulta incomprensible que, a pesar de la gravedad de los testimonios trasladados, no se haya producido un acercamiento por parte de la administración para profundizar en las denuncias. "Desde dicha comunicación no se nos ha requerido por parte de ningún organismo la identificación de las familias afectadas, ni se ha solicitado información adicional que permitiera conocer con detalle la naturaleza y gravedad de los hechos denunciados", lamenta el comunicado, que califica de "especialmente preocupante" que hayan transcurrido meses sin actuaciones orientadas a atender a los implicados.

Malestar por los antecedentes

Uno de los puntos más críticos del comunicado hace referencia directa al perfil del profesional que encabeza el Departamento de Orientación. Las familias insisten en que "no puede obviarse, además, que el profesional al que se refieren las quejas tiene graves antecedentes judiciales conocidos públicamente". Esta mención alude a las informaciones que vinculan a dicho docente con episodios conflictivos en otro centro educativo, una circunstancia que, según la AMIPA, agrava la actual "sensación de inseguridad" en el IES CTEIB.

La asociación recuerda, además, que la propia administración autonómica tiene responsabilidad en estos precedentes, al señalar que "la Conselleria de Educación fue condenada por su inacción ante aquella situación". Para los padres y madres, la combinación de estos antecedentes de "indudable relevancia" y la actual "falta de respuesta" ante las nuevas quejas está minando la moral de la comunidad educativa, provocando una "pérdida de confianza en Inspección Educativa y un sentimiento de impotencia".

Respaldo al equipo directivo

Frente a las informaciones publicadas por Diario de Mallorca, que apuntan a posibles desfases contables, absentismo y un clima de "vigilancia constante" por parte de la cúpula del centro, la AMIPA ha querido cerrar filas con la actual dirección. En el comunicado, los padres expresan que "valoramos muy positivamente la labor del equipo directivo, su profesionalidad y su compromiso con las familias y los alumnos", desmarcándose así de las acusaciones de autoritarismo o gestión negligente vertidas por otros sectores del claustro y exprofesores del centro.

La asociación pide que el debate público abandone las cuestiones periféricas y se centre en "abordar y resolver el fondo del asunto —la adecuada atención al alumnado— evitando confusión y perjuicios innecesarios para familias, alumnos y docentes". Con este respaldo, la AMIPA se posiciona claramente a favor de la continuidad del equipo de Sonia Gabaldón y señala a una minoría del profesorado y al servicio de orientación como los motores de la inestabilidad.

Una crisis bajo investigación secreta

Esta reacción de las familias se produce apenas unos días después de que este diario publicase que el IES CTEIB fue objeto de una inspección excepcional el pasado mes de junio, en la que participaron tres inspectores de forma simultánea. Dicha intervención administrativa dio lugar a una Programación General Anual (PGA) cargada de instrucciones correctivas para el centro, que incluían desde la obligación de que los directivos impartan sus horas de clase mínimas hasta la exigencia de una mayor transparencia en el uso de los fondos públicos.

Actualmente, la Conselleria de Educación mantiene bloqueado el acceso al expediente completo de esa inspección alegando que existen dos "informaciones reservadas" en curso. Mientras la dirección del centro defiende que todo se trata de una "campaña de acoso de seis profesores" para hacerse con el poder antes de la renovación del mandato de la directora, la AMIPA insiste en que el foco debe ponerse en la desatención que sufren sus hijos por parte de un departamento específico que, a su juicio, no está siendo supervisado con el rigor necesario por parte de la Inspección Educativa.