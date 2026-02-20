Pep Marcús, astrónomo: «Durante noventa segundos de agosto, Mallorca será el epicentro astronómico mundial»

Manual de supervivencia. ¿Un título alarmista, no?

Pues no lo crea, ya que para ese acontecimiento lo que no debemos hacer es ir sin preparación alguna, al contrario, es muy importante disponer de material homologado, como son unas buenas gafas de eclipse. De ninguna manera se ha de contemplar el eclipse sin ellas, no sirven ni gafas de soldador ni lentes ahumadas. Todo eso puede dañar la vista.

Y eso no es todo, tampoco no debemos ir a lugares que colapsen las carreteras. Me consta que los ayuntamientos están elaborando planes y cuando estos se den a conocer, deberemos cumplirlos. Piense que las carreteras de la Serra son las que son y un tráfico excesivo puede crear problemas serios de seguridad.

¿Por qué es importante ese eclipse en particular?

Mire, eclipses hay muchos y diversos, que pueden contemplarse de lugares diferentes. Para nosotros este en concreto es importante ya que se verá muy bien desde la isla, porque tendrá lugar a una hora próxima a la puesta de sol, cuando éste se sitúe entre dos y cuatro grados sobre el horizonte y además porque será total. Eso le da un carácter especial. Piense que el último eclipse total visible en Baleares fue en 1905. Desde aquel año y hasta hoy hemos podido ver ocho eclipses solares, y ninguno de ellos, total.

Para un astrónomo como usted, ese eclipse tiene más de ciencia o de poesía?

(Sonríe) Por una parte cuando pienso en cómo se produce y cuáles son las condiciones astronómicas que lo harán posible, pues lo veo con ojos de científico, ahora bien, el hecho en sí, sin pensar en cómo se produce, tiene muchos elementos poéticos: las estrellas podrán verse antes de tiempo y tendremos dos puestas de sol en cuestión de minutos.

Lo de que las gallinas y los pájaros creerán que ha llegado la noche, ¿es más una leyenda urbana o una realidad?

Sé de buena tinta que cuando tuvo lugar el último eclipse total, hace ciento veintiún años, sí ocurrió que los animales creyeron que había llegado la noche. Lo podremos comprobar en unos meses.

¿Cuánto durará?

Depende del lugar desde el que lo contemplemos, pero la obscuridad totalidad puede oscilar entre un minuto y veinte segundos y un minuto y medio. Pero claro, desde que empiece hasta que termine, pues unas tres horas. Durante noventa segundos del día 12 de agosto, Mallorca será el epicentro astronómico mundial, junto con Islandia, un lugar desde el que también será muy visible. Allí podrá verse todo desde que la Luna empieza a interponerse hasta que se despeje por completo, aquí en cambio, la segunda parte no será visible, pues ya habrá oscurecido.

Puestas de sol podemos verlas cada día, pero ¿y el rayo verde?

No es un mito, es una realidad, que no he visto en directo pero que sí he contemplado a través de fotografías realizada en Mallorca. Se trata de un efecto cromático que, con buena visibilidad, puedes ver durante uno o dos segundos justo antes de la puesta de sol en el horizonte. Pero ya digo, no siempre se tiene la suerte de contemplarlo. Y ahí hay también mucha poesía. Por cierto, el día del eclipse igual podemos ver este rayo dos veces. Curioso, ¿no?