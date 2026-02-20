La compra de viviendas en Baleares crece un 5,1 % en 2025, hasta las 14.529 unidades

La compraventa de viviendas en Baleares creció en 2025 un 5,1 % en tasa interanual y alcanzó las 14.529 unidades, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Del total, 11.522 eran viviendas libres, 3.303 nuevas y 230 protegidas.

En el conjunto de España, la compraventa aumentó en 2025 un 11,5 % en tasa interanual, hasta las 714.237 unidades, la cifra más alta que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

En un contexto marcado por el abaratamiento de la financiación y la escasez de viviendas disponibles, lo que sigue presionando al alza los precios, las compraventas encadenan así dos años consecutivos de aumentos y se acercaron a los máximos de 2007, cuando se contabilizaron 775.300 operaciones.

De hecho, desde hace 18 años las compraventas no rebasaban las 700.000 unidades, aunque la cifra de 2025 es inferior en 61.063 a la registrada en el récord de 2007.

Desde ese año, las ventas fueron descendiendo por la recesión económica, hasta tocar fondo en 2013 (con 312.600), para luego ir recuperándose hasta el más de medio millón de 2018.

Posteriormente volvieron a caer, particularmente en el año de la pandemia, 2020 (-16,9 %), para retomar los avances en 2021 y 2022. Incrementos que se interrumpieron en 2023 (-10,2 %) ante la subida de los tipos y el encarecimiento de la financiación y que se volvieron a registrar de nuevo en 2024 (9,7 %) y 2025 (11,5 %).

Un año de subidas y bajadas

La compraventa de viviendas inició 2025 con una subida del 11 % en enero, que se acentuó al 13,9 % en febrero y se disparó al 40,6 % en marzo. En abril se suavizó al 2,3 % y en mayo volvió a crecer a doble dígito, un 39,7 %.

En junio la subida rozó el 18 % y en julio fue del 13,7 %. Unos crecimientos que se interrumpieron en agosto con una caída del 3,4 % tras 13 meses al alza, y que se retomaron en septiembre con una subida del 3,8 %.

Sin embargo, se volvieron a interrumpir en octubre al ceder un 2,5 % para en noviembre volver a crecer un 7,8 % y en diciembre un 7,9 %.

La segunda mano en máximos

Las compraventas de segunda mano -las más numerosas al concentrar más del 78 % del total- aumentaron un 10,3 % en 2025 y sumaron 558.327 unidades. Se trata de la cifra más alta desde que en 2007 comenzó la serie del INE, que elabora esta estadística a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad.

Por su parte, las compraventas de vivienda nueva subieron en mayor medida, un 16,1 %, hasta las 155.910 unidades, el dato más alto desde 2011.

En 2025 la mayoría de las transacciones (93,2 %) fueron de vivienda libre, 665.866, lo que arroja una subida del 12,3 % respecto a 2024. Por su parte, las 48.371 restantes fueron protegidas, el 1,8 % más.

En el conjunto del año se transmitieron 2.381.840 fincas inscritas en los registros de la propiedad, un 7,6 % más.

En 2025 todas las comunidades autónomas registraron aumentos de las compraventas, siendo los más significativos los de Castilla y León (18,9 %); Castilla-La Mancha (17,8 %); La Rioja (16,3 %); Extremadura (16,1 %) o Murcia (16 %). En Madrid subieron un 4,8 % y en Cataluña un 13,9 %.

Diciembre cerró con una subida cercana al 8 %

En diciembre se registraron 54.148 compraventas, el 7,9 % más que en el mismo mes de 2024.

Por tipo de vivienda, las transacciones de segunda mano aumentaron un 9,3 % hasta las 42.454, en tanto que las de obra nueva crecieron un 2,9 % hasta las 11.694 unidades.

Sin embargo, si se compara con el mes anterior (noviembre), las compraventas disminuyeron un 7,5 % en tasa intermensual. En el caso de la vivienda nueva la caída fue del 8,2 % y en la usada del 7,3 %.