'Calar', 'ballaruga' o 'jutipiris': Educación lanza 'La Capsa del Tresor' para rescatar el léxico balear en las aulas de Primaria

La Conselleria de Educación y Universidades ha puesto en marcha este viernes una iniciativa lingüística denominada La Capsa del Tresor, un proyecto diseñado específicamente para los alumnos de Primaria de los centros sostenidos con fondos públicos de Balears. El conseller Antoni Vera ha desgranado los detalles de esta propuesta que busca -ha señalado- combatir la uniformidad idiomática y reconectar a las generaciones más jóvenes con el patrimonio léxico tradicional de las islas, "a menudo desplazado por términos más globales".

Durante la rueda de prensa, Vera ha subrayado que el objetivo principal es «promover el enriquecimiento lingüístico» en un contexto social marcado por la diversidad. Según ha explicado el responsable de Educación, en una realidad donde las influencias externas ganan terreno, este proyecto debe servir como «herramienta más de investigación y promoción de nuestras palabras tradicionales, que hoy en día han quedado desplazadas por palabras más globales».

La arquitectura de este proyecto se inspira en la labor investigadora que "marcó un hito en la filología catalana". Antoni Vera ha recordado que, a finales del siglo XIX, Antoni Maria Alcover inició un trabajo de campo exhaustivo recorriendo pueblos y realizando encuestas para recoger el léxico de todos los territorios. Aquel esfuerzo culminó en el Diccionario Catalán-Valenciano-Balear, una obra que el conseller ha calificado como «un gran tesoro lingüístico del que estamos orgullosos».

A pesar de que dicha obra no se encuentra actualizada en sus términos más recientes, el Govern la considera una «herramienta única de consulta, por su diversidad y porque recoge muchas partes de la lengua, no solo el léxico, el uso de refranes, canciones…». Con este referente, la Conselleria pretende que los estudiantes se conviertan en "pequeños investigadores" que emulen la labor de Alcover y Borja Moll para dar una segunda vida a términos que han caído en el olvido.

Cumplimiento del mandato estatutario

Más allá de la vertiente pedagógica, el conseller ha enmarcado esta iniciativa en el estricto cumplimiento de la normativa vigente. Ha señalado que el proyecto responde a la necesidad de «preservar, promover y estudiar las modalidades insulares del catalán en las islas y que estas modalidades sean objeto de protección, tal como establece el artículo 35 del Estatut d'Autonomía". Según Vera, este Govern defiende la competencia estatutaria y entiende que la escuela es el lugar idóneo para ejercerla.

El conseller ha insistido en la importancia de actuar con urgencia, argumentando que «cada día que pasa perdemos palabras genuinas». En sus declaraciones, ha defendido que «la forma balear es la más genuina de catalán, que se remonta al siglo XIII». El proyecto busca, por tanto, que los escolares se conviertan en 'los guardianes' de este legado.

De la lectura a las redes sociales

La implementación de La Capsa del Tresor se basa en la identificación activa de vocabulario. Los alumnos podrán encontrar estas palabras a través de la lectura de las rondalles, calificadas por Vera como una «fuente rica y tradicional del vocabulario», pero también mediante conversaciones con sus abuelos o textos antiguos. Una vez localizada la palabra, los estudiantes rellenarán una ficha con su definición y el contexto donde fue hallada, depositándola en una caja física facilitada por la Conselleria.

El proceso no termina con la recolección. Según ha detallado el conseller, «cuando el docente crea oportuno, vaciará la caja para hacer diferentes actividades de la palabra en concreto, buscar sinónimos, por ejemplo, y sobre todo habrá una parte cultural, social y económica que va vinculada a cada palabra». Además, la iniciativa saltará del aula a la esfera digital. Los centros podrán enviar las palabras seleccionadas a un correo oficial para que la Conselleria las publique en la cuenta de Instagram @lacapsadeltresor, dando visibilidad a los alumnos y a sus hallazgos.

Ejemplos del tesoro: de la «marranxa» al «enfony»

Para ilustrar el tipo de términos que se pretenden rescatar, el propio Antoni Vera ha realizado una demostración práctica introduciendo una palabra en una de las cajas. La palabra elegida por el conseller ha sido "calar", "que se refiere a la acción de soltar o disponer una red en el mar", ha explicado; pero ha destacado otras, como el término marinero «marranxa», que hace referencia a una cantimplora o recipiente tradicional utilizado para llevar agua al ir a pescar.

El proyecto también pone el foco en conceptos que definen objetos o acciones cotidianas que han ido desapareciendo del habla juvenil, como «ballaruga», término utilizado para designar a la peonza o trompo. Vera ha reconocido que los docentes a menudo se encuentran «sin herramientas suficientes» para desarrollar proyectos específicos, y que esta plataforma web y el material físico asociado vienen a llenar ese vacío.n«Las cajas ahora están vacías y esperemos que se llenen, que son palabras también de futuro, porque aunque la sociedad cambie, necesitamos no olvidar el pasado», ha concluido el conseller.