Baleares inicia el camino de la terapia celular para combatir enfermedades

Baleares ha iniciado el camino hacia la terapia celular para curar enfermedades, reparar tejidos o recuperar funciones del cuerpo, lo que supone una "revolución en el mundo de los trasplantes", según el director técnico del Banco de Tejidos, Javier Calvo.

El Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares, dependiente de la Conselleria de Salud, en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares (Idisba), impulsa la creación de una Unidad de Terapia Celular, ha explicado Calvo.

En la actualidad, este banco es el centro sanitario responsable de la recepción de las donaciones que se realizan en las islas (sangre, tejidos y leche materna) y ofrece sus servicios a los centros hospitalarios y clínicas del archipiélago.

Hasta ahora, lo habitual era sustituir un órgano o tejido enfermo —como una córnea, un tendón o un riñón— por otro de un donante para que el paciente recuperara su salud, pero la terapia celular abre una nueva vía.

Las unidades de terapia celular son servicios especializados donde se preparan y aplican tratamientos que utilizan células vivas, del propio paciente o donadas, para reparar tejidos dañados, combatir enfermedades o regenerar funciones del cuerpo, ha explicado Calvo.

Funcionan como "fábricas limpias" donde las células se extraen, se modifican y se multiplican en laboratorio antes de volver al paciente: se separan las células sanas, se cultivan para generar más y se introducen de nuevo en el organismo.

"Hasta ahora nuestra función era como la de un taller mecánico: sustituir una pieza rota por otra nueva, por ejemplo una tibia por otra. Ahora se trata de dar un paso más: extraemos las células sanas, las manipulamos y las insertamos en el paciente para que crezcan, se desarrollen y reparen el tejido en cuestión dañado", ha señalado el investigador.

Insuficiencia límbica

En concreto, el Banco de Tejidos trabaja en un proyecto relacionado con la insuficiencia límbica, una enfermedad del ojo que ocurre cuando se destruyen o fallan las células madre del limbo corneal, como sucede en quemaduras químicas por lejía o amoniaco.

Esta iniciativa se desarrollará en colaboración con el servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Son Espases, dirigido por Ana Cardona Monjo, y actualmente el Banco de Sangre y Tejidos espera la autorización inicial de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para realizar este ensayo.

La esperanza del Banco de Tejidos es obtener este permiso antes del verano y comenzar entonces la primera fase, la de seguridad, que consiste en demostrar en laboratorio que lo que se aplicará al paciente no es dañino.

En esta etapa inicial, ha subrayado Calvo, no se debe demostrar aún que el tratamiento cura la enfermedad, sino garantizar que no genera nuevas lesiones, enfermedades o contagios.

El caso que analizará el Banco de Tejidos es muy concreto: una quemadura cáustica en el ojo, una lesión grave causada por sustancias químicas alcalinas fuertes (como lejía, amoníaco o sosa cáustica) que entran en contacto con la superficie ocular o tejidos cercanos.

El paciente centinela

El primer enfermo que reciba esta terapia será el "centinela", aunque serán cuatro pacientes en total para comprobar que la técnica es segura, un proceso que puede durar unos dos años.

Para este proyecto, las instalaciones y el conocimiento los aporta el Banco de Sangre y Tejidos, mientras que el personal investigador pertenece al Idisba. El presupuesto de la primera fase del ensayo clínico asciende a medio millón de euros.

Calvo ha subrayado la necesidad de contar con fondos públicos para desarrollar este proyecto, como los procedentes del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) destinados a investigación y terapias, ha propuesto.

Además, el Banco de Tejidos tiene en su agenda un futuro proyecto de ingeniería de tejidos para el tratamiento de la pseudoartrosis, una complicación en la que un hueso fracturado no se consolida correctamente y forma una "falsa articulación".

Calvo ha defendido que Baleares debe invertir en investigación y lograr que su "talento", los investigadores, "se queden en casa" y no se marchen a otras comunidades autónomas o países: "Aquí tenemos gente muy preparada y muy buena", ha destacado.