Baleares descarta pedir el catalán como requisito para los inmigrantes pero defiende que "es un valor a tener en cuenta" para su integración

Baleares descarta pedir el catalán como requisito para que los inmigrantes regularicen su situación en el archipiélago pero defiende que "es un valor a tener en cuenta" para su integración. Así se ha expresado esta mañana el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. En este sentido, Costa señala que el hecho de conocer la lengua propia de las islas "facilita aun más la integración" de estas personas aunque descarta que sea un requisito tal y como propone Salvador Illa en Cataluña.

"Yo hablé de voluntad de conocer la lengua propia y me reafirmo en estos términos. Reitero, es muy difícil que una persona pueda integrarse en Baleares o España si no conoce la lengua castellana. Y reitero, conocer la lengua propia de Baleares facilita la integración, por tanto, mostrar voluntad de conocer la lengua propia creo que, en la medida que facilita la integración, es un valor a tener en cuenta. Yo no digo que sea excluyente ni que tenga que ser un requisito, pero reitero que el posicionamiento del Govern es, en la medida en que facilita la integración es un valor y una característica a tener en cuenta", detalla Costa.

Fase previa regularización

Asimismo, el portavoz añade que todavía se está en la fase previa y alegaciones respecto a la regularización extraordinaria del Gobierno Central. "Me permitirá que no me anticipe a lo que pueda hacer el Govern dentro de un año", señala Costa.

Cabe señalar que la Generalitat de Cataluña ha puesto encima de la mesa que el catalán sea un requisito para aquellos inmigrantes regularizados que quieran renovar su permiso de residencia. Así, en el caso de Baleares descartan por el momento que sea una condición indispensable si bien matizan que es "un valor a tener en cuenta" a la hora de integrarse en el archipiélago.

"Desde el Govern creemos que, en un proceso de regularización extraordinaria u ordinaria, el valor o la capacidad de integración es una variable clave a tener en cuenta a la hora de dar un permiso de residencia", recalca Costa.

Alegaciones

Asimismo, el Govern ha presentado un conjunto de alegaciones al proyecto de real decreto de regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular propuesto por el Gobierno de España de manera unilateral, en el que expresa su rechazo a la medida y solicita la retirada del texto por considerarlo inadecuado y carente de garantías jurídicas, institucionales y presupuestarias.

Entre los principales argumentos expuestos, el Govern considera improcedente la tramitación urgente del decreto, ya que la iniciativa era conocida desde hace tiempo y no responde a circunstancias sobrevenidas que justifiquen la reducción de trámites y garantías. Una medida de esta elevada trascendencia debe permitir la participación institucional de las comunidades autónomas y una planificación territorial y presupuestaria suficiente, algo que no se ha producido en este caso, lo que ha limitado la coordinación y la capacidad de preparación de los territorios ante una decisión de este alcance.

El Ejecutivo balear alerta igualmente de la ausencia de datos fiables sobre el número real de personas que podrían beneficiarse de la regularización y de la falta de una previsión territorial que permita evaluar su impacto. Según las alegaciones presentadas, el elevado número de personas en situación irregular es consecuencia de un sistema migratorio que ha dificultado las vías legales de entrada y regularización ordinaria y, por ello, considera que la solución debe pasar por reformar estos mecanismos y no por una regularización masiva que podría generar un efecto llamada o desplazamientos hacia España.

Las alegaciones también señalan deficiencias en el sistema de comprobación de antecedentes penales y policiales y en los mecanismos de verificación de la documentación aportada, así como la ausencia de una evaluación individualizada y de obligaciones efectivas de integración vinculadas al empleo, la formación o el aprendizaje lingüístico. Esto podría generar situaciones de exclusión social, dependencia de prestaciones públicas y riesgos en materia de seguridad jurídica y seguridad ciudadana.

Por todo ello, el Govern solicita la retirada del proyecto y defiende la necesidad de un modelo migratorio basado en vías legales ordenadas, criterios objetivos y verificables, coordinación entre administraciones y respeto al marco europeo, con el objetivo de garantizar una gestión responsable y sostenible de la inmigración.