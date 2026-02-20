Un avión de Ryanair intenta aterrizar dos veces en Palma y acaba desviado a Ibiza por la borrasca Pedro

El temporal de viento asociado a la borrasca Pedro complicó ayer el tráfico aéreo en Palma. El vuelo FR6136 de Ryanair, con salida de Lübeck y destino Mallorca, tuvo que ser desviado a Ibiza por las fuertes rachas de viento, según confirmó una portavoz de Aena a Mallorca Zeitung, periódico del mismo grupo editor que Diario de Mallorca. «En cuanto mejoraron las condiciones meteorológicas, este vuelo despegó a las 15:15 (hora local) con destino a Palma», informó un portavoz de Ryanair.

De acuerdo con el «Mallorca Magazin», los pasajeros iban muy asustados. Algunos llegaron a vomitar. En los portales de seguimiento de vuelos se aprecia cómo el avión de Ryanair inició la maniobra de aterrizaje dos veces, pero tuvo que abortarla y volver a ganar altura.

Tras aterrizar en Ibiza, según relató un pasajero, unas 30 personas se bajaron del avión. Después de una breve parada, la aeronave regresó a Mallorca, donde finalmente aterrizó a las 15:48.

Durante la tarde de ayer, en el aeropuerto de Son Sant Joan todos los vuelos de llegada acumulaban ligeros retrasos, mientras que en las salidas solo se registraron demoras puntuales.

Incidentes similares en las últimas semanas

La semana pasada, un avión de Eurowings tuvo que abortar el aterrizaje en Mallorca y volver a despegar; el vuelo fue desviado a Valencia.

Una pasajera que escuchó una conversación del piloto declaró a la MZ: «Dijo que fue una situación delicada. No había vivido algo así en 14 años de experiencia profesional». Aun así, aseguró que no le quedó miedo a volar y, poco después, hizo un vuelo panorámico en helicóptero sobre Palma.