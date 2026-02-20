Adiós a las borrascas: Mallorca vivirá un fin de semana casi primaveral

Mallorca disfrutará de un fin de semana de estabilidad meteorológica. Las borrascas se retiran del Mediterráneo occidental y dan paso a un anticiclón que traerá cielos despejados y temperaturas prácticamente primaverales a la isla.

Sin embargo, este viernes todavía habrá que prestar atención al viento del noroeste que, hasta la tarde, podría soplar con fuerza en algunos puntos de Mallorca.

Rachas fuertes de viento

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes en Mallorca es de cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas se situarán entre 5 y 11 ºC de mínima y entre 14 y 18 ºC de máxima.

El viento aún soplará con intensidad durante la jornada de hoy, con rachas que pueden superar los 70 km/h en general y alcanzar los 130 km/h en cumbres y cabos. No obstante, se espera que vaya amainando a partir de la tarde.

Temperaturas primaverales

El sábado se espera una jornada ya plenamente marcada por la estabilidad: cielo poco nuboso y viento flojo de componente oeste. Las temperaturas nocturnas bajarán ligeramente, mientras que las diurnas subirán de forma suave. La previsión apunta a máximas de 20 ºC y mínimas entre 8 y 5 ºC.

Domingo de cielos despejados

El domingo continuará el dominio del anticiclón, con cielo despejado en Mallorca. Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ligero ascenso y el viento soplará flojo del oeste y suroeste.

La tendencia para los próximos días en la isla apunta a una baja probabilidad de lluvia y un tiempo cada vez más estable, según la predicción publicada para Palma por Aemet.