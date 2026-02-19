Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Son Sant Joan, solo para forasteros

Pasajeros en Son Sant Joan.

Pasajeros en Son Sant Joan. / B. Ramon

Matías Vallés

Mallorca es una isla a un aeropuerto pegada, salvo que los mallorquines no pueden acceder ni mucho menos controlar el eje de su esencia insular, lo cual equivale a prohibirle a un ser humano la gestión de su cerebro. Contra esta evidencia, se cumple una década desde que el Pacto de Progreso, la oposición y todos los parásitos de la sociedad civil mallorquina presentaron un Régimen Especial para Balears inalterable. El epígrafe inicial se leía «1. Cogestión aeroportuaria». Debieron colocar «congestión» directamente, porque en el otro apartado no se ha avanzado un milímetro. Nadie se ha responsabilizado de la estafa.

El presidente de Aena que ayer mismo prohibió la cogestión aeroportuaria se titula Maurici Lucena. Fue nombrado al tiempo que Balears exigía «1. Cogestión aeroportuaria», después de una fructífera etapa como diputado y portavoz del PSC en el Parlament catalán. Antes había ejercido de asesor económico sobresaliente de Zapatero, Montilla y Sánchez.

Con este historial compartido, Armengol estaba obligada a descolgar el teléfono y plantearle a su correligionario Lucena la viabilidad de «1. Cogestión aeroportuaria». Esperemos que cuando se publique el intercambio entre ambos como en el ‘caso mascarillas’, la entonces presidenta solo recibiera la negativa radical de Aena, sin felicitar a su compañero de partido por robar Son Sant Joan a los mallorquines.

Si PNV y ERC han fracasado en la cogestión aeroportuaria, las opciones de Mallorca son nulas. Sobre todo de la mano de una izquierda acobardada, que bravuconeó con invadir las pistas de aterrizaje, antes de recular para concentrarse en la protesta contra Gaza desde la plaza de Cort. Gracias a socialistas y populares, Aena se autogestiona y el infierno dantesco de Son Sant Joan es solo para forasteros.

