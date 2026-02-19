Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hombre Muere Descarga TáserAcusado Violar NiñaDesahucio Okupas na BurguesaLeonor Vich Can Joan de SaigoRetenciones Autopista Inca
instagramlinkedin

Los psicólogos de Baleares piden "responsabilidad" en el lenguaje sobre la salud mental después de que Vox tildara de "tarados mentales" a la izquierda

VÍDEO | Vox llama "tarados mentales" a la izquierda bajo el amparo de Le Senne

VÍDEO | Vox llama "tarados mentales" a la izquierda bajo el amparo de Le Senne

FOTO: G.P. | VÍDEO: Parlament de les Illes Balears

EP

Palma

El Colegio Oficial de Psicología de Baleares (Copib) ha reclamado a los políticos "responsabilidad institucional" en el uso de lenguaje sobre salud mental, después de que la diputada de Vox Patricia de las Heras calificara de "tarados mentales" a los diputados de izquierdas.

La entidad ha considerado "necesario" pronunciarse públicamente sobre el impacto de este tipo de expresiones vertidas este martes en el Pleno del Parlament, según ha explicado el Copib en un comunicado.

"El uso de términos vinculados a la salud mental como descalificación influye en la percepción social y refuerza prejuicios que todavía hoy afectan a muchas personas", han remarcado.

En ese sentido, han incidido en que en Baleares son "muchas" las personas que conviven con algún problema psicológico a lo largo de su vida y han incidido en que convertir esa realidad en un recurso retórico asociado a "incapacidad, irracionalidad o inferioridad no es inocuo", puesto que "contribuye a mantener barreras que desde hace años se intentan superar".

El colegio ha subrayado que confrontación de ideas es "legítima" en el debate político. No obstante, han indicado que quienes ejercen representación pública cuentan con una posición "de especial visibilidad y responsabilidad".

"El cuidado del lenguaje no limita la crítica ni la discrepancia de ideas pero sí evita que colectivos vulnerables queden situados, una vez más, en el centro de expresiones que perpetúan estigmas", han sostenido.

Noticias relacionadas y más

Por estos motivos, han resaltado que construir una sociedad más respetuosa con la salud mental es "una responsabilidad colectiva", por lo que han señalado que cuidar el lenguaje en los espacios públicos --especialmente en los de representación institucional-- "es una forma concreta de contribuir a una convivencia más justa y a una sociedad menos estigmatizante".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
  2. Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
  3. La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
  4. Sentencia contundente en Mallorca: Imponen a una okupa una orden de alejamiento de la casa donde lleva casi dos años viviendo
  5. Juicio a una magistrada por prevaricación en el concurso de un hotel de s’Arenal
  6. La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Mallorca: del viento a la subida de temperaturas
  7. El exclusivo jet privado de Four Seasons aterriza en Mallorca este septiembre y confirma su regreso en 2027
  8. Aviso de la Aemet: la borrasca Nils traerá un cambio radical de tiempo a Mallorca

Dos días sin receta electrónica en Baleares: no se podrán retirar medicamentos este sábado y domingo

Dos días sin receta electrónica en Baleares: no se podrán retirar medicamentos este sábado y domingo

El expríncipe Andrés, de jugar a golf en Mallorca a ser arrestado por la policía británica por el caso Epstein

El expríncipe Andrés, de jugar a golf en Mallorca a ser arrestado por la policía británica por el caso Epstein

Inmobiliarias de Baleares rechazan limitar la compra de viviendas a no residentes

Inmobiliarias de Baleares rechazan limitar la compra de viviendas a no residentes

Las aerolíneas alertan de que se encarecerán los vuelos con el incremento de tarifas de Aena

Las aerolíneas alertan de que se encarecerán los vuelos con el incremento de tarifas de Aena

Los psicólogos de Baleares piden "responsabilidad" en el lenguaje sobre la salud mental después de que Vox tildara de "tarados mentales" a la izquierda

Palma acogerá concentraciones pidiendo la renovación de las pensiones y reformas antidesahucio los días 21 y 23

Palma acogerá concentraciones pidiendo la renovación de las pensiones y reformas antidesahucio los días 21 y 23

El Govern confía en reprogramar como máximo en un mes todas las consultas y cirugías suspendidas por la huelga de médicos en Baleares

El Govern confía en reprogramar como máximo en un mes todas las consultas y cirugías suspendidas por la huelga de médicos en Baleares

Més estudiará la propuesta de Rufián sobre una candidatura conjunta de la izquierda en Baleares

Més estudiará la propuesta de Rufián sobre una candidatura conjunta de la izquierda en Baleares
Tracking Pixel Contents