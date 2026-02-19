Polémica por un montaje de Coalició per Mallorca que utiliza una imagen de mujeres con burka en Afganistán para que parezca Mallorca
La formación emplea una fotografía original de la agencia AFP tomada en una calle de Ghazni y la manipula para situar a las retratadas en un entorno de playa, acompañada del lema "La libertad no se esconde"
La difusión en redes sociales de una imagen manipulada por Coalició per Mallorca ha provocado controversia en pleno debate político sobre la prohibición del burka en Baleares. El montaje emplea una fotografía original de la agencia AFP tomada en Afganistán y la sitúa digitalmente en un entorno de playa para que parezca Mallorca, acompañada del lema "la libertad no se esconde". Desde el partido no han hecho ningún comunicado oficial acerca de esta cuestión.
La imagen original muestra a varias mujeres con burka caminando por una calle de Ghazni, en Afganistán, en el contexto de la cobertura internacional sobre la situación de las mujeres bajo el régimen talibán. En la versión difundida en redes, el fondo urbano ha sido sustituido por un paisaje costero, generando la apariencia de que la escena transcurre en la isla.
Varios usuarios detectaron la manipulación al comparar ambas versiones y señalaron que la fotografía pertenece a un contexto geográfico y político ajeno a Baleares. Las críticas se centran en que el montaje traslada una realidad vinculada a Afganistán a un escenario mallorquín para reforzar un mensaje político local.
Debate en el Parlament
La polémica coincide con el reciente debate en el Parlament, donde PP y Vox aprobaron una proposición no de ley para instar al Gobierno central a prohibir el uso del burka en espacios públicos. El texto condena explicitamente abusos como el matrimonio forzado o la mutilación genital específica y un llamamiento específico al Ejecutivo de Pedro Sánchez para "promover las reformas legislativas y normativas que sean necesarias para prohibir el uso del velo islámico integral en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública".
La presidenta del Govern, Marga Prohens, celebró la aprobación de esta iniciativa con un mensaje en la red social X: "Las Islas Baleares damos un paso valiente en el compromiso con la igualdad. No podemos aceptar que haya mujeres encerradas en prisiones de tela. Enhorabuena al grupo parlamentario del PP por liderar este debate con seriedad, sensatez, sensibilidad y máximo compromiso con la igualdad de las mujeres".
