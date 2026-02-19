Dos plazas para bicicletas por vivienda: la nueva norma que podrá afectar a las futuras promociones en Mallorca

La reforma del Código Técnico de la Edificación (CTE) impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez podría cambiar el diseño de los edificios de nueva construcción en Palma y en el conjunto de Mallorca. El texto en tramitación plantea que todas las promociones residenciales de obra nueva reserven espacio para al menos dos bicicletas o vehículos de movilidad personal por vivienda.

La medida, aún en fase de información pública y pendiente de aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial del Estado, se alinea con los objetivos europeos de eficiencia energética y movilidad sostenible. Su finalidad es facilitar el uso cotidiano de la bicicleta eliminando una de las principales barreras: la falta de espacios seguros y accesibles para guardarla.

Impacto en las nuevas promociones de Mallorca

Si la reforma entra en vigor como está prevista, todas las viviendas de obra nueva en la isla deberán incorporar zonas específicas para el estacionamiento de bicicletas, con una referencia técnica aproximada de dos metros cuadrados por plaza. Esto obligará a replantear garajes y zonas comunes en futuros edificios residenciales, especialmente en áreas urbanas con alta densidad.

La norma no tendrá carácter retroactivo, por lo que no afectará a edificios ya construidos ni a promociones con licencia anterior a su entrada en vigor.

También para hoteles, comercios y edificios públicos

El cambio normativo no se limita al ámbito residencial. En Mallorca, hoteles, hospitales, residencias y comercios de nueva construcción o en rehabilitación deberán incluir aparcamientos para bicicletas equivalentes a al menos el 5% de su capacidad de usuarios. En otros edificios no residenciales, el mínimo se eleva al 10%.

El Gobierno defiende que habilitar espacios seguros para bicicletas puede reducir su robo y fomentar su uso real. En España se estima la existencia de unas 30 millones de bicicletas, aunque solo una pequeña parte está registrada oficialmente, y los robos siguen siendo un factor que desincentiva su utilización habitual. En un territorio como Mallorca, donde la movilidad sostenible y la reducción del tráfico forman parte del debate público, la norma podría impulsar el uso cotidiano de la bicicleta en entornos urbanos y turísticos.

Preocupación del sector inmobiliario

Promotores y constructores advierten, sin embargo, de que la incorporación de nuevos requisitos técnicos puede incrementar los costes de construcción y repercutir en el precio final de venta o alquiler. El sector ya opera en un contexto marcado por el encarecimiento del suelo y los materiales, por lo que cualquier exigencia adicional genera cautela.

La reforma del CTE forma parte de una estrategia más amplia para descarbonizar el parque edificatorio antes de 2050, con objetivos intermedios de reducción del consumo energético en los edificios existentes y estándares más exigentes para las nuevas construcciones.

De aprobarse definitivamente, Mallorca deberá adaptar sus futuras promociones a un modelo residencial donde la bicicleta pase de ser un complemento a convertirse en un elemento integrado en el diseño de la vivienda.