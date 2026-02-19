Palma acogerá concentraciones pidiendo la renovación de las pensiones y reformas antidesahucio los días 21 y 23

Palma acogerá este sábado 21 y el próximo lunes 23 concentraciones convocadas por asociaciones de pensionistas y sindicatos de vivienda para pedir al Gobierno la aprobación de las medidas anunciadas en el Escudo Social Básico, entre las que se encuentra la subida de las pensiones y medidas antidesahucio.

La Coordinadora Balear por la Defensa de las Pensiones Públicas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de la Vivienda de Palma han presentado este jueves las protestas, que estarán coordinadas con citas similares en otras ciudades de España.

El portavoz de la Coordinadora Balear, Pep Juárez, ha anunciado que las convocatorias serán los día 21 a las 12.00 horas en la plaza del Olivar y el día 23, también a las 12.00 horas, frente a la Catedral.

Las concentraciones responden al voto en contra en el Congreso del 'escudo social' por parte de PP, Vox y Junts el pasado enero, que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios, cortes de agua y luz para personas vulnerables.

Así, durante los próximos días 21 y 23, las entidades pedirán la aprobación de todas las medidas que incluye este decreto, que cuenta también con la prórroga de la extensión del descuento a un 'bono social eléctrico', la revalorización del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y los incentivos y ayudas fiscales para personas afectadas por catástrofes naturales como la dana de Valencia, entre otras.

"Todo se tendría de haber mantenido, ya que la prioridad de todo gobernante político tiene que ser la protección de la gente más desfavorecida", ha señalado Juárez en declaraciones a los periodistas.

Tanto la asociación como el sindicato han señalado que estas medidas son "claramente insuficientes" en muchos casos, pero que su anulación es una "agresión" hacia los más desfavorecidos" por parte de los partidos que las han votado en contra.