Las navieras, "contentas" tras reunirse con el Consell de Mallorca para abordar una ley de limitación de vehículos en Mallorca que sigue en punto muerto

La ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca sigue en punto muerto. El conseller de Movilidad, Fernando Rubio, ha continuado esta mañana con su particular ronda de contactos con los sectores implicados -hoy se ha reunido con la patronal de las navieras ANAVE- mientras su departamento sigue trabajando en un texto normativo que convenza a sus socios de Vox, a día de hoy todavía reticentes a aprobar una medida que consideran iría en contra de los intereses de los ciudadanos españoles. En este contexto, la ley que anunció el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, hace ya dos años, cuyo borrador presentó a los partidos políticos en junio del año pasado, no avanza al ritmo previsto y podría no estar lista para la temporada alta de este año.

Rubio, a su salida del encuentro con representantes de Balearia, Trasmed y GNV, no ha aportado novedades relevantes sobre la futura restricción en la entrada de vehículos en la isla. El titular insular de Movilidad ha reiterado la importancia de seguir manteniendo contactos con las partes implicadas así como de buscar el "consenso" con las mismas. La intención del Consell sigue siendo, tal y como ya había indicado el conseller en anteriores ocasiones, "contar con un texto normativo que sea realista, eficiente y que permita que el sector vaya de la mano de las instituciones públicas" y que, sobre todo, "no vaya en contra de nadie" y "de respuesta a los problemas de movilidad" de la isla.

Según ha explicado Rubio, se han podido acordar dos puntos tras la reunión con las navieras: se crearán grupos de trabajo conjuntos para poder compartir datos trabajar en base a información proveniente de ambas partes y se lanzarán campañas de concienciación e información en las compañías con "un componente pedagógico importante en cuanto a la mentalidad de las personas que visitan nuestras islas a través de los barcos".

Las navieras, por tanto, aportarán sus datos para los cálculos que deba elaborar el Consell, que ya encargó en 2023 el famoso estudio de carga para conocer la realidad de la red viaria de Mallorca. Pese a que ya cuentan con estos datos, hoy Rubio ha reconocido que "es evidente que todo esto se debe complementar" y ha señalado que los números que puedan aportar las navieras "serán capitales a la hora de establecer criterios o restricciones".

El conseller, en resumen, se ha mantenido en la misma línea que ha venido mostrando en anteriores apariciones públicas, asegurando que "seguiremos la ronda de contactos para ir cogiendo todas las aportaciones que irán al borrador de la ley, el cual presentaremos a las fuerzas políticas para que sean conscientes de los cambios normativos que plantearemos con tal de alcanzar el mayor consenso posible".

Imagen de la reunión mantenida esta mañana entre la patronal ANAVE y los responsables del departamento de Movilidad. / CIM

Una regulación hecha "desde el dato"

Las navieras que unen los puertos de Baleares y la península se han mostrado "contentas" a la salida de su reunión con el departamento de Movilidad porque han pronosticado que la ley que limitará la entrada de vehículos en la isla de Mallorca se hará "desde el dato y el diálogo". Así lo ha afirmado el presidente de Balearia, Adolfo Utor, tras la reunión mantenida este jueves sobre este asunto, entre representantes del Consell de Mallorca y de las empresas de transporte marítimo que operan en el archipiélago como son Balearia, GNV y Transmed.

En ese sentido, ha alegado que son tan importantes "los vehículos que entran como los que salen", por lo que ha destacado que lo relevante es el saldo se "mantiene permanentemente". "Las tres navieras han mostrado una lealtad total con el Consell para que tome las mejores medidas en defensa de un modelo turístico sostenible, con el que se está de acuerdo porque son empresas implantadas en las islas desde hace años", ha mantenido.

Utor ha apuntado expresado su voluntad de "colaborar" con los responsables públicos porque les "importa" el futuro de las islas. A partir de ahora, ha avanzado que se abrirá una vía "intensa" de diálogo con un grupo de trabajo en el que se buscarán soluciones a los problemas de "saturación de tráfico" y "congestión" que tiene la isla.