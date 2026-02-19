Més estudiará la propuesta de Rufián sobre una candidatura conjunta de la izquierda en Baleares

Més per Mallorca estudiará la propuesta de Gabriel Rufián respecto a la posibilidad de crear un frente amplio de izquierdas en cada provincia para sacar el máximo número de escaños. En este sentido, el planteamiento del diputado de Esquerra Republicana de Cataluña pasa porque solo se presente una lista de izquierdas -sin tener en cuenta la del PSOE- en cada territorio para evitar la disgregación del voto. Según expresa el coordinador general de Més, Lluís Apesteguia, los ecosoberanistas analizarán cuando llegue el momento de las elecciones generales si forman parte de esta coalición.

"No se ha propuesto nada que Més per Mallorca no haya hecho ya. No cerramos la puerta a una coalición, pero nuestro proyecto es el de Més y es un proyecto soberano. A partir de aquí se analizará lo que sea mejor para la gente, pero es algo que se estudiará en su momento", destaca Apesteguia.

Soberanía de Més

No obstante, más allá de la posibilidad de ir en una coalición con el resto de fuerzas de izquierdas en Baleares, Apesteguia descarta formar parte de una confluencia argumentando que el de Més es un proyecto soberano.

"Se han abierto debates sobre cuál tiene que ser la forma en la que las izquierdas tienen que concurrir a las elecciones y estos debates son bienvenidos. Lo que pasa es que desde Més, más allá de que lo tengamos en cuenta , nuestra forma de hacer política es de cara a la ciudadanía y no con proyectos mediáticos. Somos un proyecto ya de confluencia de diferentes culturas políticas y lo que estamos centrados es dar una alternativa a la ciudadanía de Baleares. Estamos seguros de que esta es la mejor forma de frenar propuestas involutivas. A partir de aquí diálogo, coordinación y bienvenido sean este tipo de debates y reflexiones", expresa el líder de Més.

Podemos la rechaza

Por su parte, la regidora de Podemos en Palma, Lucía Muñoz, rechaza la propuesta de Rufián al considerar que no es viable. "Si entramos en esa lógica de buscar la manera de maximizar los escaños en el Congreso con una idea difusa de proyecto y con el único objetivo de sostener al PSOE en el gobierno, para eso mejor votar directamente al PSOE. Es una lógica que no veo viable porque el problema es mucho más profundo. Toca seguir trabajando en pisar la calle y dando la batalla cultural e ideológica", afirma Muñoz.