Maurici Lucena cierra la puerta a la cogestión aeroportuaria: "Estamos convencidos de nuestro modelo"

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha cerrado la puerta a la cogestión aeroportuaria, una reclamación histórica de Baleares que han defendido todos los partidos políticos, a excepción de Vox. Con motivo, este miércoles, de la presentación de la propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para 2027-2031, el catalán se declaraba "convencido" del buen funcionamiento del modelo actual centralizado en la empresa semipública.

Tanto la Administración Armengol como el actual Govern de Marga Prohens han apostado por defender la cogestión para tener voz en las decisiones relacionadas con los aeropuertos de Baleares, sin que hayan producido avances. El pasado septiembre el Parlament aprobó una amplia proposición no de ley, presentada por el Grupo Popular, que reclamaba al Gobierno central y a Aena la cogestión aeroportuaria, entre otras medidas. Salió adelante con el respaldo de todos los partidos, menos Vox.

En el turno de preguntas en rueda de prensa, Lucena, al ser interpelado sobre el traspaso de los aeropuertos al Gobierno vasco, defendía la estructura de Aena, apelando incluso a la Constitución española. Recordaba su estructura accionarial, repartida entre un 49 % en manos privadas y el 51 % de propiedad pública. Según el presidente de Aena "no podríamos presentar el proyecto ambicioso" de transformación de los aeropuertos", con inversiones por un total de 13.000 millones de euros para todos los aeropuertos de la red en España "si no estuviéramos convencidos de nuestro modelo". Y así zanjaba la reivindicación de Baleares, entre otros territorios.

El pasado noviembre, cuando el vicepresidente de Aena, Javier Marín, visitó las obras de ampliación de Son Sant Joan el Govern evitó abordar el tema de la cogestión aeroportuaria.

La propuesta definitiva del DORA 2027-2031 que ha aprobado este lunes el Consejo de Administración de Aena seguirá ahora su tramitación. El documento, explicó Lucena, será remitido a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). También se convocará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas. Pero esto órganos solo son consultivos, con lo que Baleares nada podrá cambiar de los planes de Aena para el próximo quinquenio.

Por último, el Consejo de Ministros debe aprobar el documento final, como máximo, el 30 de septiembre de este año.