Mallorca, en alerta naranja: sigue la evolución de la borrasca Pedro en la isla

La borrasca Pedro se deja sentir en Mallorca este jueves, con avisos amarillos y naranjas por viento que pueden superar los 90 km/h en el Raiguer y alcanzar los 130 km/h en cumbres y cabos de la Serra de Tramuntana, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Alerta naranja en el Raiguer hasta medianoche

El viento soplará con más intensidad a medida que avance la jornada, sobre todo en el interior de Mallorca. Así, la Aemet ha activado a las 12:00 horas de este jueves la alerta naranja en toda la comarca del Raiguer, donde se esperan rachas superiores a los 90 kilómetros por hora.

En el resto de la isla permanece vigente el aviso amarillo por rachas de más de 70 km/h y por fenómenos costeros adversos. En zonas altas de la Serra de Tramuntana y en cabos expuestos, el viento podría superar los 130 km/h, especialmente entre el mediodía y las últimas horas del día.

Desde la Aemet advierten que el viento tenderá a intensificarse a lo largo de la jornada, aunque el cielo irá despejándose progresivamente.

Cambios en el tiempo: menos lluvia y más viento

Durante toda la jornada se prevén intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil, ocasional y aislada en el norte de la isla, tendiendo durante la mañana a poco nuboso o despejado.

Las temperaturas nocturnas irán en ascenso, mientras que las diurnas descenderán ligeramente. El protagonista será el viento moderado a fuerte del oeste y noroeste.

¿Qué pasará el viernes en Mallorca?

De cara al viernes, el anticiclón situado frente a Portugal irá ganando terreno hacia el este, lo que permitirá una progresiva estabilización del tiempo en Baleares.

En Mallorca se espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, temperaturas nocturnas en descenso y diurnas con pocos cambios. El viento del noroeste seguirá soplando con intensidad durante la madrugada y primeras horas, con rachas que todavía podrían superar los 70 km/h en general y alcanzar los 130 km/h en cumbres y cabos.

Noticias relacionadas

La alerta amarilla por viento y fenómenos costeros permanecerá activa hasta las 08.00 horas del viernes, disminuyendo la intensidad del viento por la tarde.