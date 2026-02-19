Un grupo de jóvenes en Mallorca impulsa una campaña para repatriar a España a su amigo que está en una UCI de Tailandia

Adrián Palomino Plaza, de 39 años, se encuentra hospitalizado en estado crítico en Tailandia tras sufrir un grave accidente de moto que le produjo un traumatismo craneoencefálico severo y lo obligó a ingresar en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado. Un grupo de amigos de Mallorca está impulsando una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos hospitalarios y el coste de la repatriación a España.

El accidente ocurrió mientras Adrián regresaba a tierra durante un permiso de descanso en Phuket, donde trabajaba como buceador profesional en barcos liveaboard dedicados al buceo recreativo. Desde el momento del accidente, el joven ha estado en coma y en estado crítico bajo vigilancia médica continua. La atención hospitalaria en Tailandia, especialmente en una unidad de cuidados intensivos privada, genera costes extremadamente elevados que la familia no puede asumir.

Los seguros no cubren el tratamiento ni la repatriación

Aunque Adrián contaba con sus seguros profesionales obligatorios, no disponía de un seguro de viaje privado con cobertura amplia para un siniestro de esta magnitud. Esto significa que ni los tratamientos en el hospital tailandés ni la repatriación médica están siendo cubiertos por las pólizas que tenía vigentes.

La repatriación a España debe realizarse en un avión medicalizado completamente equipado con soporte vital avanzado y un equipo médico especializado a bordo, debido a la gravedad de su estado clínico. Los costes estimados de hospitalización prolongada, traslado sanitario internacional, coordinación médica y rehabilitación posterior en España suman aproximadamente 260 000€.

Campaña de recaudación pública y transparencia

Ante esta situación extrema y los elevados costes, se ha iniciado una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe titulada Repatriación médica Adrián, Bring Adrian Home, con un objetivo total de 260 000€ para cubrir: gastos hospitalarios en Tailandia, incluidos cuidados intensivos prolongados, coste del avión medicalizado con equipo médico especializado, coordinación internacional de traslado, tratamientos al llegar a España y rehabilitación posterior, y costes administrativos y fiscales derivados de las donaciones.

La campaña está organizada por su hermana, Elena Palomino Plaza, quien gestiona directamente los fondos para garantizar transparencia y un uso exclusivo en gastos médicos y de repatriación.