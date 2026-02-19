El Govern confía en reprogramar como máximo en un mes todas las consultas y cirugías suspendidas por la huelga de médicos en Baleares

La consellera de Salud, Manuela García, confía en que las consultas y pruebas suspendidas por la huelga médica puedan estar reprogramadas "aproximadamente en un mes", aunque ha admitido que el ritmo dependerá de cada especialidad y de la capacidad de cada centro para reorganizarse. Solo este jueves, según datos del Ib-Salut, se han anulado 2.022 consultas y pruebas hospitalarias, 2.128 consultas de Atención Primaria y 88 cirugías en Baleares.

En una rueda de prensa de la conselleria de Salud esta mañana, preguntada por el efecto que tendrá esta huelga en unas listas de espera que ya estaban tensionadas, García ha reconocido que el impacto es "evidente" y "gravísimo, porque está poniendo en jaque la sanidad pública". "Estas cirugías vuelven con el tiempo de espera que tenían previamente, por lo que alteran todas las listas de espera", ha señalado.

La consellera ha asegurado que la actividad urgente, los procesos oncológicos y las intervenciones graves se están cubriendo, pero ha reconocido el impacto en el resto de actividad: "Nosotros tampoco queremos esta situación", ha expresado. Sobre los plazos, ha indicado que desconoce "el ritmo", pero espera que, al menos en lo relativo a esta semana, la actividad pueda estar reprogramada "aproximadamente en un mes". "Dependerá mucho de las diferentes patologías y servicios", ha precisado. "Vamos a tardar un tiempo, pero se reprogramarán todas las citas y cirugías", ha garantizado. En un día normal, ha recordado García, se realizan más de 7.000 consultas y pruebas hospitalarias, más de 4.600 consultas de Atención Primaria y más de 260 cirugías en el conjunto de la comunidad.

En cuanto al trasfondo del conflicto, García ha insistido en que la huelga es una protesta "contra el Gobierno central" por la tramitación del estatuto marco. "Es una huelga contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra la ministra por su incapacidad", ha afirmado: "Lo único que le pedimos es que se sienten con los médicos, que negocien y que lleguen a acuerdos".

A su juicio, el Ministerio no ha escuchado a los médicos y ha alcanzado un acuerdo "sin ellos", lo que, según ha dicho, denota "una falta de diálogo" por parte de la ministra Mónica García. También ha criticado que el texto "no tiene una viabilidad jurídica ni técnica, ni siquiera un presupuesto detrás de las medidas a tomar".

En la misma línea se ha pronunciado el director general del Ib-Salut, Javier Ureña, que ha calificado la situación de "gravísima". "Lo que tendría que ser algo extraordinariamente excepcional, que es una huelga dentro del sector sanitario, lo estamos normalizando porque se está prolongando en el tiempo", ha afirmado.

Ureña ha apuntado que, aunque se cubren las urgencias y los servicios mínimos, el impacto no se limita a las consultas aplazadas: "Tenemos miles de personas ingresadas en los hospitales que están alargando su estancia porque no reciben una prueba o porque no tienen un médico para que les dé el alta", ha explicado. Ambos responsables autonómicos han coincidido en que la competencia para desbloquear el conflicto corresponde al Ministerio: "Es una huelga contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pero lo están pagando los ciudadanos de Baleares".