Galmés convoca un pleno extraordinario para debatir y votar la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca propuesta por el PSIB

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha convocado para el próximo martes, día 24, a las 17:00 horas, un pleno extraordinario a petición del PSIB que tendrá un único punto del día: debatir y votar la ley de movilidad sostenible elaborada por los socialistas. La institución insular estaba obligada a convocar el pleno si la los argumentos para pedir su celebración eran razonables. También requería del apoyo del 30% de los consellers.

Los socialistas anunciaron el lunes en una rueda de prensa que solicitarían al Consell la celebración del pleno extraordinario con el objetivo de agilizar el proceso para la aprobación de una ley que limite la entrada de vehículos en Mallorca. Durante el pleno se debatirá, no la propuesta del equipo del gobierno insular, anunciada en 2024, sino el texto que el PSIB registró tanto en la institución insular como en el Parlament, el cual recoge un 90% de la norma presentada por el Partido Popular.

Los socialistas recordaron que el estudio de carga encargado por el departamento de Movilidad ya recomendaba establecer un techo para la llegada de vehículos a la isla y consideran urgente la aprobación de la medida a escasos meses del arranque de la temporada turística en la isla.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, y la portavoz de la formación en la institución insular, Catalina Cladera, reclamaron el lunes medidas concretas para reducir el número de vehículos en la isla y reforzar el transporte público, los proyectos ferroviarios y hacer que Mallorca asuma las competencias en materia de transporte como ya tienen otros consells insulares.