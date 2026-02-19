El expríncipe Andrés, de jugar a golf en Mallorca a ser arrestado por la policía británica por el caso Epstein
El hermano del monarca británico fue visto en Mallorca durante los años noventa
El expríncipe Andrés de Inglaterra, hijo tercero de la difunta Isabel II y hermano del rey Carlos III, ha sido detenido este jueves por las autoridades británicas debido a sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.
Al menos media docena de vehículos y ocho agentes vestidos de civil han acudido a primera hora de la mañana a su finca de Sandringham, donde el hermano de Carlos III vive desde que fue desalojado de su residencia en Windsor.
Su detención se ha producido con el objetivo de realizar registros relacionados con la investigación abierta en su contra por una presunta conducta indebida en el desempeño de funciones públicas.
Jugando a golf en Santa Ponça
Tanto el ahora detenido como su exmujer Sarah Ferguson han visitado Mallorca en alguna ocasión. Varias imágenes tomadas en octubre de 1993 capturaron al expríncipe jugando a golf en Santa Ponça, o intentándolo.
Sara Ferguson en Palma
Respecto a Ferguson, existe también una fotografía suya en Son Sant Joan tomada en julio de 1998, cuando se desplazó a Mallorca para entrevistar a Michael Dougles, celebrity con residencia en s'Estaca. La exduquesa de York había sido contratada por la revista Hello! para entrevistar al actor norteamericano.
