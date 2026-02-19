"Fue un error": el docente al que la UIB paralizó una encuesta reconoce que había riesgo de identificación

El docente al que la Universitat de les Illes Balears (UIB) paralizó una encuesta que fue difundida entre sus alumnos sobre, entre otras materias, preferencias políticas e ideología, reconoció en un correo enviado a los estudiantes al que ha tenido acceso este diario que "fue un error lanzar la encuesta" ya que existía "una posibilidad de identificación" de las personas que respondían al cuestionario. En ningún momento, sin embargo, se menciona la negativa que recibió en diciembre por parte del Comité de Ética de la UIB tras pedir permiso para poder ponerla en marcha.

El coordinador de la asignatura y profesor de Economía Aplicada, Jan Olof William Nilsson, remitió a los estudiantes un mail con en el que, tras haber recibido críticas por el método y el contenido del cuestionario, quería hacer "una aclaración y declaración" sobre el tema. La UIB ordenó ayer el confinamiento y destrucción de los datos recogidos por el docente y, puesto que decidió proceder con el cuestionario pese al informe desfavorable del Comité, se están estudiando las posibles responsabilidades derivadas de los hechos para tomar las medidas que procedan.

William Nilsson empieza su explicación dejando claro que se trataba de una encuesta que, si bien responderla se consideraba como una actividad curricular, hacerlo o no "era voluntario". Según explican alumnos que han cursado la asignatura, si contestaban al cuestionario y conseguían que aproximadamente quince personas de su entorno lo respondieran también, aspiraban a obtener hasta un 10% adicional en su nota.

El profesor remarca en el correo que, en relación a los alumnos y a los familiares y amigos, "si había preguntas que alguien no quería contestar, había posibilidad de saltarlas", a lo que añade: "Si alguien no estaba cómodo contestando había la posibilidad de terminar y no entregar la encuesta. En ningún caso se guardaba el correo electrónico después de contestar la encuesta".

Para responder al cuestionario planteado por William Nilsson, el estudiante o la persona que quisiera hacerlo debía introducir previamente un correo electrónico y un código proporcionado por el docente. Según explica el mismo en la comunicación remitida a los alumnos, el uso de dicho código "tenía dos funciones: conectar las respuestas de padres y amigos al estudiante y dar una bonificación a la nota del trabajo individual". En ningún caso, vuelve a insistir, "los datos de la encuesta nunca llegarían al listado de nombres de los estudiantes".

El profesor explica que tan solo pretendía recopilar el número de respuestas obtenidas por cada alumno para "poder dar 'el seguro contra las notas malas'", y asegura que alcanzar el 10 en su asignatura "era abierto para todos los estudiantes", es decir, también para quien no contestaba ni compartía la encuesta. "No obstante, ya que existe una posibilidad de identificación, fue un error lanzar la encuesta y por eso la he cerrado", reconoce William Nilsson.

En las últimas líneas del correo, habla por primera vez de la postura de la UIB ante estas prácticas y explica que a raíz de las críticas recibidas fue informado de que "no es posible usar el reclutamiento de encuestados como forma evaluable en el trabajo individual, ni siquiera cuando se trata de una bonificación", este último el formato que él había venido utilizando con su cuestionario. Así, el docente reconoce que se vio obligado a "retirar este apartado y a únicamente evaluar un trabajo individual (en el formato indicado anteriormente, pero con datos de otra fuente, es decir, no vendrán de la encuesta)".

William Nilsson cierra con una disculpa hacia sus alumnos por "el malestar que la encuesta puede haber creado".