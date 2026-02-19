Dos días sin receta electrónica en Baleares: no se podrán retirar medicamentos este sábado y domingo

El Servei de Salut de Baleares interrumpirá este fin de semana (sábado 21 y domingo 22 de febrero) el uso de la tarjeta sanitaria para prescribir y obtener medicamentos en farmacias por la migración al nuevo sistema de receta electrónica, que pasa del actual RELE a SIGMA (Sistema Integral de Gestió de Medicació Ambulatòria).

Durante estos dos días, no se podrán retirar medicamentos con la tarjeta sanitaria. Por ello, el Govern recomienda a los usuarios adelantar o posponer la recogida de su medicación antes o después del fin de semana para evitar incidencias.

¿Qué servicios se verán afectados?

La interrupción afecta al circuito habitual de receta electrónica: la prescripción y la dispensación de fármacos vinculadas a la tarjeta sanitaria. Es decir, el paciente no podrá acudir a la farmacia y retirar su medicación como hace normalmente usando la tarjeta, al quedar el sistema temporalmente fuera de servicio por el cambio tecnológico.

¿Habrá alternativa si necesito medicación urgente?

Sí. El Servei de Salut asegura que la atención en casos urgentes está garantizada: los médicos expedirán recetas en papel para que los pacientes puedan obtener en la farmacia la medicación que necesiten.

Reintegro para pensionistas que no pagan con receta electrónica

El comunicado añade que, en el caso de pensionistas de Baleares que habitualmente no abonan los medicamentos dispensados mediante receta electrónica, si este fin de semana acuden a urgencias y necesitan un fármaco, podrán solicitar posteriormente el reintegro del importe que hayan tenido que adelantar en la farmacia.

El trámite se realiza en la Sede Electrónica del Govern (caib.es/seucaib), buscando “Reintegrament de despeses de farmàcia” en la pestaña “Persones”. Será necesario adjuntar una copia de la receta y la factura.

¿Qué es SIGMA y por qué se cambia el sistema?

El nuevo sistema SIGMA es una aplicación web que unifica la gestión del tratamiento ambulatorio y permitirá el acceso desde todos los niveles asistenciales (atención primaria, hospitalaria y sociosanitaria), con el objetivo de mejorar la continuidad de los tratamientos.

Entre las mejoras anunciadas por el Servei de Salut destacan:

Más seguridad y soporte en la prescripción, con herramientas de apoyo a decisiones clínicas.

y soporte en la prescripción, con herramientas de apoyo a decisiones clínicas. Mejor comunicación entre profesionales para optimizar tratamientos.

entre profesionales para optimizar tratamientos. Gestión integral en el ámbito sociosanitario , incluyendo centros residenciales públicos.

, incluyendo centros residenciales públicos. Una visión única y compartida en tiempo real de la medicación activa del paciente.

en tiempo real de la medicación activa del paciente. Impulso de la interoperabilidad europea (proyecto MyHealth@EU) para dispensar recetas en otros países.

(proyecto MyHealth@EU) para dispensar recetas en otros países. Integración futura con EspaiSalut , para que el paciente consulte tratamientos y fechas de dispensación.

, para que el paciente consulte tratamientos y fechas de dispensación. Posibilitar la futura tarjeta sanitaria virtual para retirar medicación como alternativa al plástico.

El Servei de Salut señala que esta transición forma parte del Plan Estratégico de Transformación, Innovación y Salud Digital 2025-2029.

Para ampliar información, remite a la web del Servei de Salut: ibsalut.es/sigma.