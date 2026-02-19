Debate en Palma sobre la protección de los derechos lingüísticos: «En España no ha arraigado una tradición de respeto al plurilingüismo»

Mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens, hace la vista gorda y niega un aumento de las agresiones lingüísticas. La realidad indica que vivir plenamente en catalán en Mallorca resulta hoy prácticamente imposible. Tomar un café, comprar un producto o incluso acudir al médico —tras la eliminación del requisito de catalán en la sanidad pública balear— implica con frecuencia tener que cambiar al castellano ante la negativa o incomprensión del interlocutor. Un supuesto "bilingüismo cordial" que pierde su carácter afable cuando el catalanohablante decide no ceder y mantener su lengua.

El Colegio de Abogados de Palma acoge estos días las acoge estos días las jornadas "La protección de los derechos lingüísticos: retos actuales y propuestas", organizadas por la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Obra Cultural Balear y el Institut d’Estudis Baleàrics, entidades que han destacado la sintonía existente en la preparación de estas sesiones.

Los últimos casos denunciados por discriminación lingüística, como el de un donante en el Banc de Sang de Palma —donde un médico se negó inicialmente a atenderlo por dirigirse a él en catalán— o el del Bar del Peix, cuyo camarero expulsó a un grupo de amigas, han dado contexto y actualidad a unas jornadas que han puesto el foco en la importancia de la justicia para garantizar los derechos de los hablantes de lenguas minoritarias.

Uso del catalán en los juzgados

La decana de la Facultad de Derecho de la UIB, Ana María Salom Parets, inauguró el encuentro, en el que se expuso la situación del catalán en los juzgados. En los tribunales de Palma, su uso es residual: incluso cuando fiscal, abogado, juez y testigos conocen la lengua, la inercia y la presión social conducen a que las vistas se desarrollen en castellano. Solo cuando alguna de las partes solicita expresamente declarar en catalán, alegando que es la lengua en la que mejor se expresa, se produce un cambio de idioma, una circunstancia que, en la práctica, resulta anecdótica.

Tras la inauguración, el primer debate fue moderado por Eva Pons Parera, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona y miembro del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya. Pons impartió la ponencia titulada Instrumentos internacionales para la protección de los derechos lingüísticos. Durante su intervención explicó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto diversos casos en los que ha reconocido que determinados artículos del Convenio pueden amparar el uso de la lengua propia de una persona, especialmente cuando pertenece a una minoría lingüística.

Según expuso, el tribunal admite que los Estados tienen margen para desarrollar políticas de protección de una o varias lenguas en el ámbito público. Asimismo, subrayó la importancia de proteger las lenguas minoritarias y señaló que la exigencia de conocer una lengua oficial puede estar justificada y no es contraria a la libertad de circulación de los trabajadores. En este sentido, recordó que existen distintas sentencias que avalan la imposición de determinadas obligaciones lingüísticas cuando el objetivo es proteger lenguas oficiales del Estado.

Los derechos lingüísticos ante las instituciones del Estado

Por su parte, Joan Ridao Martín, profesor agregado de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona y letrado del Parlament de Catalunya, pronunció la ponencia Los derechos lingüísticos ante las instituciones del Estado.

Durante su intervención sostuvo que los castellanohablantes están plenamente cubiertos por el artículo 3 de la Constitución, al establecer la oficialidad del castellano y el deber de conocerlo. En cambio, afirmó que los catalanohablantes, gallegohablantes o euskaldunes —citando únicamente lenguas oficiales y sin incluir otras no oficiales como el aragonés o el asturleonés— sufren un proceso de discriminación lingüística.

Ridao advirtió de que el "monolingüismo de Estado" actúa como un factor de regresión de los derechos lingüísticos de los ciudadanos no castellanohablantes. Recordó que España es un Estado multilingüe —"una realidad incontestable", afirmó—, ya que en torno al 40 % de la población vive en territorios con lenguas distintas al castellano.

También destacó que existen comunidades autónomas con lenguas que gozan de especial protección aun sin tener carácter oficial y subrayó la importancia que ha tenido la incorporación de las lenguas propias al sistema educativo.

No obstante, consideró que el modelo constitucional lingüístico español "deja mucho que desear". A su juicio, el artículo 3 de la Constitución, al establecer la oficialidad del castellano y el deber de conocerlo, refleja una cierta debilidad del principio plurilingüe. "Durante 40 años no ha arraigado una tradición de respeto y estimación del plurilingüismo", explicó, comparando la situación con países como Bélgica o Suiza.

En este contexto, planteó como ideal una eventual reforma constitucional que priorizara las distintas lenguas oficiales en sus respectivos territorios o que las situara en un plano de igualdad con el castellano en el conjunto del Estado, algo que "no sería extravagante" y responde al "funcionamiento de diversos Estados federales".

"El modo en que un Estado gestiona su pluralismo lingüístico es un indicador del nivel de respeto hacia esa diversidad", sentenció Ridao.