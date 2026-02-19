Un crucero que saldrá desde Palma permitirá ver el eclipse solar desde el mar este verano

El próximo 12 de agosto, el Mediterráneo volverá a ser escenario de un eclipse solar total visible tras más de dos décadas sin un fenómeno similar en esta zona. Para la ocasión, Costa Cruceros ha anunciado una experiencia marítima diseñada específicamente para observar el evento desde alta mar, en un punto estratégico de las aguas de las Islas Baleares.

La propuesta forma parte de su concepto Sea Destination, que plantea el propio trayecto como destino. En este caso, el barco se dirigirá al lugar exacto donde el sol quedará completamente oculto, con el horizonte despejado y el mar abierto como único escenario.

Un espectáculo astronómico en primera fila

Según la compañía, el barco avanzará hasta el corazón del Mediterráneo balear para ofrecer una observación sin interferencias visuales. Durante los minutos de totalidad, la experiencia se plantea como un evento central del viaje: cielo oscurecido, atardecer en el mar y una visión completa del fenómeno desde cubierta.

La iniciativa se presenta como una forma singular de contemplar el eclipse, alejándose de la costa y de los puntos habituales de observación terrestre, donde la visibilidad puede verse condicionada por la orografía o la meteorología local.

Ruta de ocho días con salida desde España

El itinerario del crucero, de ocho días de duración, ofrece embarque desde Palma o Valencia y recorre varios enclaves del Mediterráneo occidental antes de situarse en el punto de observación del eclipse. La travesía incluye escalas en Toulon-La Seyne-sur-Mer, Savona, Civitavecchia —puerto de acceso a Roma— y Olbia, configurando un recorrido que combina turismo cultural y experiencia astronómica.

La compañía destaca que la observación desde el mar permite disfrutar del eclipse en condiciones óptimas: sin edificaciones, sin relieves que oculten el horizonte y con una panorámica completa del cielo. El evento astronómico, unido al entorno marítimo, se plantea así como el eje de una travesía temática que convierte el desplazamiento en parte esencial de la experiencia.