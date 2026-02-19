De la cal al interiorismo de vanguardia: 90 años de la familia que ayudó a levantar Mallorca

¿Cómo se mide el paso del tiempo en una isla? Algunos lo hacen a través de sus paisajes, otros por el recorrido a pie a través de sus kilómetros de costa. Pero hay una forma más tangible de observar la evolución de Mallorca: a través de sus paredes, sus suelos y los hogares que dan cobijo a la gente que hace referencia a la isla de Mallorca como su hogar. En este escenario, Almacenes Femenías no es solo una empresa de materiales de construcción en Mallorca; es el cronista silencioso de una transformación que comenzó en 1936 y que hoy, nueve décadas después, define el estándar del diseño y el interiorismo balear.

Un origen entre polvo de cal y compromiso familiar

En el año 1936 en Llucmajor cuando Jaime Femenías decidió que el futuro de la isla se construiría con sus propias manos. En aquel entonces, el catálogo de Almacenes Femenías era sencillo pero esencial: cal, yeso y cemento. No había renders 3D ni showrooms minimalistas, solo el valor de los materiales que debían resistir el paso del tiempo.

Lo que empezó como un pequeño negocio local mallorquín se convirtió en el comienzo de una empresa familiar en Mallorca que ha sabido navegar por cuatro generaciones. La clave de su longevidad no ha sido solo vender materiales, sino entender que cada saco de cemento entregado era, en realidad, la base del sueño de una familia o el inicio de un nuevo motor económico para la isla.

Crecer al ritmo de los mallorquines

Si algo ha caracterizado a Almacenes Femenías es su capacidad casi profética para anticiparse a las necesidades de la isla. Cuando en 1962 el turismo empezó a cambiar la fisonomía de las costas de la isla, la apertura del centro de S’Arenal permitió que la infraestructura hotelera y residencial de Mallorca contara con un aliado local de confianza.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en 1984. Al establecerse en el Polígono de Son Castelló, la empresa dejó de ser un almacén periférico para convertirse en el epicentro logístico de la construcción en Palma de Mallorca. Fue un movimiento audaz que demostró que, aunque las raíces estuvieran en Llucmajor, la visión era puramente cosmopolita.

De los cimientos al detalle: La revolución del interiorismo

La construcción ha evolucionado de ser una necesidad estructural a una expresión artística. Almacenes Femenías entendió este cambio de paradigma en 2012. Mientras el mundo se recuperaba de crisis económicas, ellos decidieron apostar por la belleza y la especialización.

El centro de Son Castelló se transformó en un Showroom de interiorismo y diseño, un espacio donde arquitectos, interioristas y particulares pueden tocar las texturas, entender la luz y proyectar espacios que van mucho más allá de cuatro paredes.

La logística del siglo XXI: Más que un almacén

En un territorio limitado como es Mallorca, la eficiencia logística es el mayor valor añadido. Con la reciente ampliación logística en 2024, Almacenes Femenías ha blindado su capacidad de respuesta. No se trata solo de tener el stock, sino de saber entregarlo con la agilidad que los proyectos actuales demandan.

Hoy, la red de centros que incluye Son Noguera, Son Rossinyol y Son Castelló funciona como un engranaje perfecto. Esta infraestructura permite ofrecer un servicio integral: desde el material de obra basta (ladrillos, aislantes, cubiertas) hasta el último detalle decorativo o la grifería más innovadora del mercado.

El factor humano: 90 años de confianza

A pesar de la digitalización y el crecimiento, el alma de Almacenes Femenías sigue siendo su gente. Ser una empresa de referencia en el sector de la construcción en Mallorca durante casi un siglo solo es posible gracias a la profesionalización constante del equipo.

La relación con el cliente no termina en la factura. El asesoramiento personalizado es el pilar que sostiene la fidelidad de miles de profesionales que han crecido junto a la empresa. Para el particular, entrar en sus instalaciones es encontrar un guía en el, a veces complejo, mundo de las reformas.

Un futuro que se construye hoy

Mirar hacia adelante para Almacenes Femenías significa seguir innovando en materiales sostenibles, mejorar la digitalización de sus procesos y mantener ese orgullo local que les define. Con 90 años a sus espaldas, la empresa no se siente antigua, sino experimentada.

Mallorca seguirá cambiando, aparecerán nuevos estilos arquitectónicos y nuevas formas de habitar la isla, pero hay algo que permanecerá inalterable: el compromiso de una familia que, desde aquel 1936, decidió que su propósito era ayudar a construir los sueños de sus vecinos.