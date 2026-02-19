Baleares lanza un curso exprés de inteligencia artificial para los profesionales sanitarios

El Ib-Salut ha puesto a disposición de sus profesionales un curso online de introducción a la inteligencia artificial pensado para el día a día de los sanitarios y del personal de gestión. La formación se ha diseñado en formato de microaprendizaje, con 21 píldoras en vídeos de entre 5 y 15 minutos, y estará disponible durante un año para que cada trabajador pueda completarla a su ritmo, según su disponibilidad.

El curso estará alojado en la plataforma Founderz y, según han explicado en una rueda de prensa esta mañana, se podrá seguir desde cualquier dispositivo y cualquier lugar, tanto dentro de la red corporativa como en casa. Además de los vídeos, el programa incluye actividades para aplicar lo aprendido y una herramienta de apoyo basada en inteligencia artificial que sirve para resolver dudas y acompañar el aprendizaje con ejemplos y preguntas-respuestas.

Más allá de la teoría, la Conselleria y los responsables del programa han insistido en que el objetivo es que los profesionales entiendan para qué sirve la inteligencia artificial y cómo se usa de forma segura, especialmente en perfiles que no vienen del ámbito tecnológico. El temario incluye nociones básicas de inteligencia artificial y de modelos de lenguaje y se completa con casos y situaciones del ámbito sanitario.

En la presentación han citado ejemplos como el uso de inteligencia artificial en retinografía en Atención Primaria, de forma que un técnica realiza la prueba y el sistema ayuda a clasificar imágenes normales y a señalar las que requieren revisión por Oftalmología, con el objetivo de filtrar y priorizar las derivaciones de pacientes.

Otro de los usos que se han destacado es la transcripción de consultas y la generación de borradores de informes para reducir la carga administrativa. La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido que este tipo de herramientas pueden "ahorrar mucho tiempo" si se utilizan como apoyo y siempre con revisión del profesional. También se han mencionado posibles aplicaciones en la gestión de pacientes crónicos y en la organización de procesos, con la idea de liberar tiempo a los sanitarios y agilizar los circuitos.

Desde el Ib-Salut han subrayado que el curso no busca enseñar a usar herramientas abiertas "sin control", sino dar los criterios y bases para entender qué se puede hacer y qué no con la inteligencia artificial. De hecho, el director del organismo, Javier Ureña, ha recordado que en la red corporativa no se puede acceder a herramientas como ChatGPT y que, en el ámbito público, la herramienta corporativa de referencia es el entorno de Microsoft, con Copilot, por motivos de seguridad y protección de datos. El subdirector de Transformación e Innovación, Miguel Ángel Benito, ha añadido que el Servei de Salut ha reforzado la ciberseguridad para evitar el riesgo de filtrar información sensible de los pacientes.

La formación se enmarca en el acuerdo de colaboración del Ib-Salut con Microsoft y se apoya en un contrato con Founderz por un valor de 15.000 euros. De forma paralela, el Servicio de Salud ha formalizado un Comité Autonómico para la Estrategia del Dato y de la Inteligencia Artificial, concebido como órgano consultivo para ordenar la adopción de proyectos, asesorar y resolver dudas sobre la materia.

Con este curso, el Govern pretende cubrir una necesidad práctica: que los profesionales sepan qué es la inteligencia artificial, cómo se integra en entornos sanitarios y qué precauciones deben tomar antes de aplicarla. La Conselleria sostiene que la tecnología será un apoyo creciente en diagnóstico, tratamiento y gestión, pero insiste en que no sustituye el criterio clínico y que su valor depende de cómo se use en el trabajo real.