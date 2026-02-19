Aumentan las consultas por la renovación de alquileres en Mallorca: cuatro a la semana con precios que alcanzan los 1.800 euros

Las consultas por la renovación de los contratos este 2026 en Mallorca y la preocupación por la subida de precios en los alquileres este año aumentan. Así lo asegura la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), señalando que cada semana reciben tres o cuatro casos nuevos referentes a finalización de contrato donde el propietario no quiere renovar el mismo o donde se doblan los precios hasta llegar a los 1.800 euros. "Las consultas han aumentado muchísimo", destaca la portavoz de la PAH, Ángela Pons.

Cabe recordar que, según datos oficiales del Ministerio de Consumo, los 24.500 contratos de alquiler que se renovarán en Baleares en 2026 crecerán una media de 383 euros al mes, es decir, algo más de 4.600 euros al año. Una cifra elevada que convierte la subida en una cantidad imposible de asumir para muchas familias que viven de un piso de alquiler

Habitaciones

Asimismo, la portavoz de la PAH destaca que muchos propietarios apuestan actualmente alquilar los pisos por habitaciones pidiendo 700 u 800 euros por cada una de ellas. "Lo que le pedimos al Govern es que apliquen las herramientas que tienen a su disposición como es la opción de declarar las áreas tensionadas", destaca Pons.

Deducción fiscal Baleares

Cabe señalar que Baleares ha cerrado su deducción fiscal para que los propietarios no suban los precios de los alquileres o los ajusten al IPC en 2026. Una desgravación que será de en torno a 2.000 euros por contribuyente y de entre 600 y 800 euros por inmueble. Así lo aseguró el pasado viernes el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. En este sentido, Costa señaló que la iniciativa se llevará a cabo a través de una enmienda al proyecto de ley derivado del decreto ley de aceleración.

"La cuantía que está cerrada es en torno a 2.000 euros por contribuyente aunque por inmueble va a estar en torno a los 600 u 800 euros. Calculo que entre finales de marzo y la primera quincena de abril tendríamos el proyecto de ley aprobado con esta enmienda si finalmente se acepta y se aprueba. En todo caso esta enmienda se incluiría en la declaración de IRPF que se hará hasta el 30 junio de 2027 referida a 2026 ya se recogerá esta posibilidad. Las declaraciones se hacen a posteriori, pero que sepan los arrendadores que si no suben el precio del arrendamiento por encima del IPC en 2026 tendrán este incentivo fiscal", destacó el portavoz del Ejecutivo.

Rebaja fiscal

Así, el Govern prepara una rebaja fiscal para incentivar que los propietarios de Baleares no suban los precios de alquileres en la revisión contractual de 2026. El Ejecutivo muestra su muestra su "preocupación" respecto a la subida de alquileres este año y plantea esta medida para frenar esta situación.