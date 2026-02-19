Las aerolíneas alertan de que se encarecerán los vuelos con el el incremento de tarifas de Aena

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) calcula que con la subida de tarifas aeroportuarias que pretende Aena para el periodo 2027-2031, según su propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), pagarán 800 millones más por los servicios en los aeropuertos. La empresa semipública ha aprobado incrementar las tasas un 3,8 % anual, pero las compañías aéreas reclaman una bajada del 4,9 %. En caso contrario alertan de que subirán los vuelos.

El presidente de ALA, Javier Gándara, en rueda de prensa este jueves, pide que Aena corrija su propuesta porque "no creemos que los usuarios tengan que pagar unas tarifas más altas" por volar.

Esas tasas son las que el gestor aeroportuario cobra a las compañías aéreas por usar ciertos de servicios de los aeropuertos como las terminales, pistas, pasarelas, estacionamiento de aviones, seguridad, etc., y repercuten en los billetes. Por el contrario, el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, insiste en que la subida que propugnan, que calcula de media en 43 céntimos por pasajeros, no incidirá en los precios.

Con su plante ante los planes de Aena las aerolíneas pretenden que la Dirección General de Aviación Civil, como ente regulador, y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) corrijan la subida tarifaria. Las aerolíneas “por supuesto” que desean que se ejecute el plan de inversiones previsto (13.000 millones de euros en el quinquenio en todos los aeropuertos), pero exigen que Aena haga unas previsiones del tráfico aéreo “más precisas”. "En ningún momento defendemos sacrificar las inversiones".

Gándara insiste en que el desfase entre el tráfico estimado por Aena y el real conlleva que "entre todos", aerolíneas y pasajeros, se hayan pagado "de más a Aena 1.320 millones de euros entre 2017 y 2025". Y entre 2027 y 2031 se sumarían otros 800 millones más. "El riesgo es que deje de ser asequible volar". "No es ciencia exacta, pero no es normal" que se repita cada año la infraestimación del tráfico y otras variables, y por eso reclama que las previsiones del gestor de los aeropuertos sean "ajustadas".

Para el representante de las aerolíneas, la empresa semipública "tiene derecho a recuperar sus inversiones, pero los usuarios no deberían pagar de más".

ALA esgrime sus propios cálculos del crecimiento del tráfico aéreo, avalados por, entre otras, la consultora Steer, según los cuales, con un incremento del 3,6 % anual entre 2027 y 2031 hasta alcanzar 401 millones de pasajeros en 2031, frente a los 347 millones de viajeros que proyecta Aena para ese mismo año, con una subida de apenas el 1,3 %.

El equipo directivo de Maurici Lucena es "muy bueno y lo va a hacer mejor" de lo que muestran sus conservadoras previsiones, insiste Gándara. "No es que digamos solo nosotros", sostiene sobre la subestimación del tráfico y la sobreestimacioón de los costes de capital y operativos que achaca a Aena, y menciona informes de analistas como Barclays, BNP Paribas u ODDO.

Así las cosas la patronal de las compañías aéreas reclama una bajad del 4,9 % anual para los próximos cinco años en que regirá el DORA IIII.