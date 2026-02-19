Aena anuncia que el aeropuerto de Palma rozará 36 millones de pasajeros en 2031, dos millones más que el año pasado

Las aerolíneas —no solo Ryanair— están en pie de guerra contra Aena y rechazan de plano la subida de tasas de un 3,8 % anual que ha propuesto el gestor aeroportuario en su propuesta del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para 2027-2031, el DORA III. El Consejo de Administración de la empresa semipública aprobó el martes dicha propuesta que marca sus inversiones de cara a ese quinquenio, en el que prevé invertir casi 13.000 millones de euros en los aeropuertos españoles. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) defiende una bajada de las tarifas; según esta patronal aún con la rebaja que exigen, un 4,9 % anual, Maurici Lucena podrá mantener las obras de ampliación y mejora en la red de aeropuertos. ALA denuncia que el gestor aeroportuario repite "un patrón histórico de infraestimación del tráfico aéreo" a la vez que sobreestima los costes de capital y operativos.

De acuerdo con Aena, una subida media anual de las tarifas de 43 céntimos por pasajero, es "un coste módico", en palabras del presidente y consejero delegado, Lucena, para hacer obras en los aeropuertos, sin que impacte en los precios de los billetes. El importe definitivo en cada aeropuerto depende de su tamaño, por lo que será inferior en los más pequeños y mayor en los de mayores dimensiones, aclara.

Aena, que este miércoles presentó en rueda de prensa en Madrid su propuesta de inversiones en las infraestructuras y servicios aeroportuarios, sostiene que en los próximos años el tráfico estará marcado por "cierta desaceleración", a la vez que algunos de los principales aeropuertos se están acercando al límite e su capacidad, por lo que hasta que no se amplien su crecimiento se verá limitado. Para Son Sant Joan anuncia que cuando finalice el DORA III, en 2031, se alcanzarán 35,7 millones de pasajeros, dos millones más que con los que se ha cerrado 2025: se registraron 33,8 millones. Pero en el anterior DORA (2022-2026) la empresa estimó para el aeropuerto de Palma alcanzar 29,3 millones en 2026, y resulta que un año antes, en 2025, ya se han superado los 33,8 millones viajeros (+1,5 %): son 4,5 millones más de pasajeros.

Hay que recordar que la capacidad prevista para Son Sant Joan es de 34 millones de pasajeros, según señalaba el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en relación con la inversión de 550 millones de euros para ampliar la infraestructura, que ya se encuentra en su última etapa.

Este descuadre en las previsiones de Aena en el próximo DORA para el aeropuerto mallorquín, el tercero de la red estatal, supera con creces los que también se han producido en los de Madrid y Barcelona. Para el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se estimaron 67,1 millones de pasajeros en 2026, y el año pasado se llegó a 68,1, un millón más. En el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat la previsión era de 56 millones y ya se alcanzaron 57,4 millones en 2025. Para Barajas se estima llegar a 73,3 millones de viajeros en 2031 y para el Prat, a 60,2 millones.

En 2025 el conjunto de los aeropuertos cerró con 321,5 millones de pasajeros, un 17 % más que en 2019, y para 2031 se prevén 347 millones, con un crecimiento del 1,3 %.

Las aerolíneas denuncian que la propuesta de subida tarifaria del gestor aeroportuario, que supone casi un 16,2 % para el quinquenio, es resultado de una subestimación del tráfico y una sobreestimación de los costes de capital y operativas. Entre 2027 y 2031 prevén que el tráfico aéreo crecerá un 3,6 % anual, hasta llegar a los 400,8 millones de viajeros, según un informe de la consultora Steer para ALA y a Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés). La patronal española subraya que esta estimación va en la línea de las de Enaire (el gestor de la navegación aérea), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y las principales aerolíneas que operan en España.

Tráfico real

Las compañías aéreas destacan que entre 2017 y 2025, exceptuando los dos años de la pandemia, el tráfico real de pasajeros ha sido una media del 15,3 % más alto que las previsiones en el DORA. Y solo en 2025 la diferencia entre el tráfico estimado y el real alcanzó el 17,3%. Y por ese "desfase" Aena ha obtenido un exceso de retorno regulatoria de 1.300 millones, "que las aerolíneas y los pasajeros han pagado de más".

Cuando Aena defendía la reforma de Son San Joan en medio de contestación social que se oponía a las obras, la compañía aseguraba que no iba a suponer aumentar la capacidad del aeropuerto. Ahora la compañía asegura que muchos aeropuertos ya están en cifras de tráfico por encima de su capacidad. El vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín, ponía de ejemplo Madrid y Barcelo para justificar la necesidad de la gran inversión prevista para ampliar las instalaciones. Entre ellas, las de Menorca e Ibiza para adaptar las terminales a las nuevas normativas en el control de fronteras, señalaba la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral. Ambos flanqueaban al presidente y consejero delegado de Aena, Lucena, en la comparecencia ante los medios en Madrid.