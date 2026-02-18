Vivir la experiencia de celebrar el Año Nuevo en una familia china en Mallorca: sorteo a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación China de las Islas Baleares (ACHINIB) quiere acercar su cultura de una forma novedosa y atractiva. Han organizado un sorteo con más de 500 papeletas para rifar la experiencia de vivir cómo se celebra el Año Nuevo en el hogar de una familia china residente en Mallorca. Este proyecto tiene un carácter benéfico porque todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

“Queremos abrir nuestras tradiciones a la sociedad civil de las Islas Baleares. Es una experiencia distinta poco habitual. Cenar o comer con una familia china que vive aquí puede ser fabuloso para los vecinos de Mallorca en general y Palma en particular”, asegura Fang Ji, presidente de Achinib.

Cómo participar

Este domingo, en la celebración del Año Nuevo Chino 2026 en el barrio de Palma, Pere Garau, se pueden adquirir papeletas por un precio de cinco euros. Las personas ganadoras del sorteo se anunciarán el 28 de febrero de 2026 a través de las redes sociales @achinib2015. Las fechas para vivir esta experiencia no son cerradas, ya que se consensuarían entre las partes para que sea un día adecuado para todos.

Cada papeleta premiada señala que disfrutarían de la cena dos personas. Como mínimo se pondrán a la venta 500 boletos que pueden llegar a los 1.000. “Disfrutar de este ambiente es un lujo”, sostiene Fang Ji.

Año Nuevo Chino en Pere Garau

Una de las atracciones de esta nueva edición de la celebración del Año Nuevo Chino es que el DJ Juan Campos pondrá el ritmo y la energía con dos sesiones diferentes: la primera comienza a las 13.00 y acaba a las 15.00, y la segunda, empieza a las 19 horas hasta las 21h.

El inicio de la fiesta es a las 11 horas, seguido de uno de los momentos más esperados: el tradicional baile del dragón y los leones, una de las expresiones más simbólicas del Año Nuevo Chino.

Habrá diferentes actuaciones artísticas, espectáculos de luces y animaciones en un último gran flash mob nocturno durante toda la jornada.

Cartel con la actuación de DJ Juan Campos. / Achinib / DMA

Comida callejera china en Palma

Los vecinos y visitantes podrán recorrer una gran zona cultural y gastronómica compuesta por 28 carpas durante todo el día. En ellas se ofrecerá comida callejera típica de distintas regiones de China, además de artículos tradicionales vinculados a la celebración del Año Nuevo.

Entre los puestos habrá decoración festiva, artesanía, elementos simbólicos y productos culturales que reflejan el significado de esta festividad, considerada una de las más importantes del calendario chino.