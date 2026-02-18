La UIB ordena destruir los datos de una encuesta elaborada por un profesor sin permiso previo

La Universitat de les Illes Baleares ha ordenado paralizar una encuesta dirigida a los estudiantes de una asignatura impulsada por un profesor del Departamento de Economía Aplicada en la cual se consultaba a los alumnos sobre sus preferencias poíticas e ideológicas, entre otros asuntos. La universidad, según han informado a través de un comunicado y ha podido confimar este diario, ha ordenado este miércoles el confinamiento y la destrucción de los datos recopilados por el docente.

Sin embargo, la orden de aborto de la encuesta no ha sido motivada por el contenido de la misma. Según han informado las vicerrectoras de Ordenación y Política Académica de Grado y de Estudiantes y Proyección Educativa, el cuestionario formaba parte de un estudio sobre el cual la UIB había informado desfavorablemente en diciembre de 2025. El Comité de Ética de la universidad no dio el visto bueno para la puesta en marcha de la encuesta, pero el profesor decidió aun así ponerla en marcha hace escasos días. En cuanto la UIB ha tenido conocimiento de los hechos, ha procedido con su paralización.

Este comité, explica la UIB, se creó con el fin de apoyar al personal docente e investigador (PDI) en la revisión y evaluación de estudios no regulados específicamente por ley y que impliquen el uso de datos procedentes de seres humanos. Pese al informe desfavorable, el profesor difundió la encuesta entre los estudiantes de la asignatura. Enterado de esta situación, hoy, el Consejo de Dirección de la UIB ha ordenado el confinamiento y la destrucción de los datos obtenidos. Asimismo, se están estudiando las posibles responsabilidades derivadas de los hechos para tomar las medidas que procedan.

"El Consejo de Dirección lamenta esta situación y reitera su compromiso institucional con el respeto a los principios éticos, la protección de datos y la garantía de los derechos de las personas en cualquier actividad académica", sentencia el comunicado de la universidad.