Tensión en el Congreso en el cara a cara entre Óscar Puente y el presidente del PP de Ibiza: "Es un peligro para los españoles que usted siga al mando"

La sesión de control al Gobierno ha vivido este miércoles un intercambio especialmente duro entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el diputado y presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó. El enfrentamiento ha mezclado el presunto caso de violación del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional con la gestión ferroviaria del Ejecutivo.

Marí Bosó ha situado el foco en la dimisión del DAO, José Ángel González, después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella por presunta agresión sexual presentada por una agente. Desde la tribuna, el diputado ibicenco ha responsabilizado tanto a Marlaska como a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, de haber mantenido la confianza en el alto mando policial: "Aina Calvo y usted son los responsables de haber confiado y prolongado la confianza en un presunto agresor sexual". Y ha añadido: "Dimitan inmediatamente".

El tono ha ido en aumento. Marí Bosó ha acusado al ministro de actuar con soberbia y ha defendido que en democracia quienes evalúan al Gobierno son los ciudadanos y el Parlamento. A continuación, ha enlazado el caso policial con la gestión ferroviaria. Ha asegurado que el Ejecutivo "ya está suspendido siete veces", ha citado una encuesta publicada por El País según la cual "casi la mitad de los usuarios se plantea dejar de viajar en tren" y ha afirmado que "el 52% cree que la respuesta del Gobierno tras la tragedia de Adamuz es mala o muy mala". También ha sostenido que hay "un 5% menos de viajeros que hace un año" y ha acusado al ministro de incumplir la ley por no presentar "un plan de choque de inversiones provincializado y territorializado".

El momento más tenso ha llegado cuando ha sentenciado que "su caos nos cuesta vidas, es un peligro para los españoles que usted siga al mando". Todo ello acompañado de un duro reproche: "Un presunto agresor sexual de jefe de la Policía, es que ni en un país bananero".

Puente ha respondido con ironía: "El día de la marmota es el 2 de febrero. Me pregunta cómo valoro mi trabajo y hoy me pregunta cómo lo valoran los españoles. La respuesta es la misma: positivamente". El ministro ha negado el supuesto desplome de usuarios y sostiene que 2025 es "récord histórico de pasajeros de tren en España".

Acto seguido ha contraatacado llevando el foco a Ibiza para relatar que la Audiencia Provincial de Baleares sentará en el banquillo al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, "por un supuesto delito de coacciones y prevaricación a la interventora". Justo después ha preguntado a Marí Bosó si le exigirá la dimisión: "Nos ha pedido la dimisión al señor Marlaska y a mí sin absolutamente ningún elemento de prueba que se lo permita".

La bancada popular ha respondido con gritos de "dimisión, dimisión", mientras la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha intentado reconducir la sesión. Cuando Marí Bosó ha intentado intervenir de nuevo, Armengol le ha retirado la palabra al recordarle que ya había consumido sus turnos. Entre abucheos, Puente ha lanzado un último comentario: "A lo mejor no están satisfechos en su grupo de que usted sea el presidente del PP de Ibiza".