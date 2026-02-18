El PSIB sigue buscando vías para sacar adelante la limitación de entrada de vehículos en Mallorca

El PSIB ha registrado en el Consell de Mallorca una solicitud para celebrar un pleno extraordinario urgente que permita aprobar la limitación de entrada de vehículos en la isla, una medida anunciada por el presidente Llorenç Galmés en 2024 que todavía no ha visto la luz. Los socialistas recuerdan que el estudio de carga encargado por el departamento de Movilidad ya recomendaba establecer un techo para la llegada de vehículos a la isla y consideran urgente la aprobación de la medida a escasos meses del arranque de la temporada turística en la isla.

La sesión plenaria extraordinaria incluiría un solo punto del día: debatir y votar la Ley de Movilidad sostenible presentada en diciembre por los socialistas tanto en el Consell como en el Parlament, cuyo texto recoge un 90% de la norma presentada por la institución insluar. El PSIB busca impulsar su limitación de vehículos ante las dificultades a las que se enfrenta el PP en el Consell, quien no cuenta con el apoyo de sus socios de Vox para poder sacar adelante la regulación.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, y la portavoz de la formación en la institución insular, Catalina Cladera, reclamaban este lunes medidas concretas para reducir el número de vehículos en la isla y reforzar el transporte público, los proyectos ferroviarios y hacer que Mallorca asuma las competencias en materia de transporte como ya tienen otros consells insulares.

Fernández subrayaba la urgencia de la convocatoria: "Si queremos trabajar por la movilidad sostenible, tenemos que dar pasos y aprobar esta ley". La líder de los socialistas criticó que después de tres años de legislatura, las iniciativas anunciadas por el Govern y por el Consell no se han traducido en medidas valientes y efectivas.

En este sentido, Fernández recordó que hace dos meses los Socialistas presentaron un proyecto de ley para la regulación de entrada de vehículos, que incluía íntegra toda la propuesta del PP. "Hay consenso en este punto, solo Vox se desmarcó, y por eso el PP ha dejado esta ley al cajón", afirmó la socialista, que también reclamó "valentía para poner en marcha políticas integrales de movilidad, y no solo hablar de poner asfalto en proyectos pequeños".

Cladera, por su parte, ha lamentado que el PP no haya tomado la iniciativa para aprobar medidas de movilidad. "Galmés ha ido de farol con la regulación de entrada de vehículos, igual que con la rebaja de plazas turísticas. Pone excusas de mal pagador para no avanzar en la tramitación", ha añadido. Para la portavoz de los socialistas en el Consell, Galmés reduce el debate de movilidad a habla de poner asfalto y pedir financiación a Madrid, porque Vox "le aprieta".