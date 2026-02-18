El PSIB-PSOE impulsa una ley para blindar el taxi ante Uber y las VTC

El PSIB-PSOE está trabajando con el sector del taxi en una iniciativa parlamentaria para elevar a rango de ley la regulación del servicio público del taxi y de las VTC tradicionales, con el objetivo de hacer frente a la competencia de grandes plataformas como Uber en Baleares.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, tras mantener una reunión con representantes del sector junto al secretario de Movilidad y Territorio del partido, Jaume Mateu.

Negueruela ha explicado que el texto legislativo, consensuado con las organizaciones empresariales, podría presentarse como enmienda a la ley Ómnibus actualmente en tramitación en el Parlament.

El dirigente socialista ha señalado que, aunque el Govern trabaja en un reglamento para regular la materia, este será “claramente insuficiente” al haberse elaborado, a su juicio, “deprisa y corriendo” ante el fin de la moratoria que frena la proliferación de licencias vinculadas a plataformas como Uber.

Según ha defendido, el objetivo del PSIB-PSOE no es buscar “equilibrios” que puedan romper la unidad de mercado, sino proteger a los autónomos locales que prestan el servicio público del taxi desde hace años en las islas.

“Si hablamos de proteger a la gente de aquí, a los autónomos que han estado aquí toda la vida trabajando, son los del sector del taxi”, ha afirmado.

Negueruela ha tendido la mano al Govern que preside Marga Prohens para negociar las enmiendas en el Parlament y ha instado al Ejecutivo a ir más allá de un simple reglamento y apostar por una norma con rango de ley.

Por su parte, el presidente de la Federación Independiente del Taxi de Baleares (Fitib), Biel Moragues, ha respaldado la necesidad de una regulación con rango legal y ha mostrado su oposición a las 10.000 licencias VTC que, según ha dicho, “no tienen base legal en Baleares”.

Moragues ha denunciado que el modelo de Uber supone “una clara competencia desleal” al incumplir, a su entender, obligaciones que sí afectan al taxi, como la prestación de servicios urbanos o la captación de clientes en la vía pública, prácticas prohibidas para las VTC.

Asimismo, ha advertido de que detrás de este modelo existe, a su juicio, un movimiento especulativo que busca desplazar el servicio público tradicional para imponer posteriormente nuevas reglas de funcionamiento en el mercado.

Tanto el PSIB-PSOE como la Fitib han coincidido en que la cuestión debe debatirse en el Parlament mediante una norma con rango de ley para poner fin, según han señalado, a la problemática y a la especulación en las autorizaciones.