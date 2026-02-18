Prohens y Vera visitan a los alumnos becados en Irlanda

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación, Antoni Vera, se han desplazado esta semana a Irlanda para reunirse con los estudiantes que participan en el programa de becas de trimestre escolar en el extranjero impulsado por el Govern, así como con sus familias de acogida.

El objetivo de la visita es conocer de primera mano la experiencia académica y personal de los jóvenes que disfrutan de esta estancia formativa con todos los gastos cubiertos, y conocer a las familias que también hacen posible su inmersión lingüística y cultural.

La presidenta y el conseller han mantenido hoy un encuentro con 16 estudiantes y las familias que los acogen en la localidad de Cork, a los que han que han entregado galletas de aceite, queso menorquín y un obsequio. También han participado autoridades locales: el director de los servicios educativos de Cork, Pat McKelvey, y el coordinador del European Engagement, Gerald Brennan.

Mañana, Prohens i Vera se reunirán con los otros 9 alumnos residentes en Kilkenny. Estos encuentros permiten compartir impresiones sobre la adaptación de los jóvenes, la evolución en el aprendizaje del inglés y la integración en los centros educativos locales.

25 alumnos

25 alumnos de 4.º de ESO de les Illes Balears (19 de Mallorca, 4 de Eivissa y 2 de Menorca) con una media académica igual o superior a 8,75 puntos sobre 10 están cursando un trimestre académico en Irlanda gracias al programa de Becas de Excelencia del Govern, que representa una apuesta firme por ofrecer oportunidades formativas de calidad al alumnado con mejor expediente académico.

Con una dotación presupuestaria de 200.000 euros, la estancia de tres meses en Irlanda incluye alojamiento y manutención en familias de acogida, la matrícula en un centro educativo irlandés, las actividades culturales y deportivas, y un seguro completo.

Para el próximo curso 2026-2027, el Govern está ultimando la convocatoria de las Becas de Excelencia que permitirán a los estudiantes llevar a cabo una estancia de un trimestre académico en Canadá. Estas becas también incluirán el viaje, alojamiento y matrícula con el objetivo de mejorar el inglés y ofrecer oportunidades internacionales a los jóvenes. El Govern reafirma su compromiso con la ampliación y consolidación de programas internacionales que favorezcan la formación y las oportunidades del alumnado de Baleares.