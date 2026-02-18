Primer día del Ramadán en Mallorca: «Es un mes de paz espiritual en el que intentamos alejarnos de cualquier conflicto»

«No comemos para ser conscientes de que hay gente que durante todo el año no tiene nada para llevarse a la boca. Lo que hacemos es un esfuerzo que purifica el cuerpo y te ayuda a tener paciencia».

El mes más importante para la comunidad musulmana ha comenzado. Más de 80.000 fieles inician esta semana el Ramadán en Baleares, el noveno mes del calendario lunar islámico, en el que los creyentes —a excepción de mujeres embarazadas, personas enfermas, niños u otros casos contemplados— cumplen con el ayuno diario.

Varios fieles en la Mezquita Arrahma. / Pere Morell

Desde el alba hasta la puesta de sol, miles de musulmanes, así como mallorquines conversos, evitan la comida, la bebida, el tabaco y las relaciones sexuales. Es el periodo más sagrado del año para esta comunidad. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en países de mayoría islámica, aquí el ritmo de vida no se detiene: Van a trabajar como cualquier otra persona.

«Todo es mental»

«Todo es mental y se aguanta con la cabeza. Si dices 'yo puedo', puedes», explica Youssef Jouihri, imán de la comunidad La Misericordia (Arrahma) de Mallorca y presidente de la asociación Unió dels Marroquins de les Illes Balears.

Youssef Jouihri después del rezo del mediodía. / Pere Morell

Jouihri recibe a este diario en la Mezquita Arrahma, situada en el barrio palmesano de Pere Garau, minutos antes del rezo del mediodía, que se prolonga entre diez y quince minutos. En el templo se congregan fieles de distintas nacionalidades. Aunque la mayoría son marroquíes y senegaleses, también acuden africanos de otros países, pakistaníes, latinoamericanos, holandeses e incluso españoles conversos.

«Se hace más comunidad. Rezamos, rompemos el ayuno y comemos juntos. Luego hay otro rezo por la noche; rezamos casi 30 minutos y después la gente habla y se conoce. Siempre estás con gente; si pasa algo, están contigo», señala.

El Imán explica que para romper el ayuno se opta por alimentos con mucho azúcar como dátiles, plátanos o batidos que ayudan al cuerpo a recuperarse. Incluso quienes desempeñan trabajos físicamente exigentes, como los albañiles, cumplen con el ayuno: «Aguantan, es cuestión de mentalidad».

Actualmente, en Mallorca hay 36 mezquitas; en Eivissa, tres; en Menorca, dos; y en Formentera, una. «Tiene que haber comprensión por parte de la gente. Se debe respetar aunque no lo practiques. Puedes no hacer el Ramadán, pero respetarlo», sentencia.

Un médico durante el Ramadán

Mamad Samir Hussein lee justo después del rezo del mediodía. Es mozambiqueño y trabaja como médico en el Hospital de Inca. «Tengo una guardia de 24 horas este sábado; va a ser difícil, pero no imposible», confiesa.

Como sanitario, asegura que el ayuno también puede tener beneficios para el organismo: «Es como el ayuno intermitente, que es muy popular».

Hussein define el Ramadán como un mes de «paz espiritual». «Intentamos abstenernos de cualquier mal ambiente o conflicto. Queremos alcanzar una paz interior», señala.

«Cuando escuchas el Corán te sientes en paz. Aunque no entiendas el idioma, vas a sentir algo diferente. Nosotros creemos que venimos a este mundo con la intención de adorar a Dios; el Ramadán es una renovación», sentencia Hussein.

El mes más sagrado para la cultura islámica

El último día de ayuno será el 19 de marzo. El cierre del Ramadán está marcado por el Aid el Fitr, la fiesta del final del ayuno. El noveno mes del calendario musulmán se considera el mes más sagrado para la cultura islámica y conmemora la fecha en la que el profeta Mahoma recibió la revelación del Corán por parte de Alá.

Durante este mes, además de seguir el ayuno, los musulmanes leen diariamente el Corán y rezan en las mezquitas por las noches.

En Mallorca, la población musulmana se concentra principalmente en áreas urbanas y municipios de relevancia económica y demográfica, como Palma, Manacor e Inca, núcleos que actúan como principales espacios de asentamiento y articulación comunitaria.