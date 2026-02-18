Nace un nuevo proyecto para prestar ayuda digital a las empresa y autónomos de Mallorca

La oficina Acelera Pyme es la nueva entidad que se crea en Mallorca con el objetivo de apoyar hacia la transformación digital de pequeñas empresas, autónomos y futuros emprendedores.

Esta nueva oficina está impulsada desde el colegio de Ingenieros Industriales de Baleares y se integra en la entidad pública Red.es. Su financiación se nutre de los fondos europeos.

Este nuevo proyecto ha sido presentado este mediodía en el Parc Bit y se ha destacado que el principal objetivo es acompañar a los empresarios en el necesario tránsito hacia la digitalización de los negocios, con el objetivo de que se conozcan las herramientas informáticas que existen y que pueden ayudar a mejorar la cuenta de resultados de la empresa.

Mateu Oliver, el decano de los ingenieros, ha señalado que este sector profesional trabaja para mejorar la situación económica y social de Mallorca, y que una de las tareas es ayudar a crecer al tejido empresarial de la isla. Ha explicado que dicho tejido todavía cuenta con una gran capacidad de crecimiento, pero que este camino pasa por una apuesta decidida por la digitalización y por el conocimiento.

En la presentación de Acelera Pyme se ha destacado que si bien la mayor parte de la isla está centralizada en el negocio del turismo, ello no impide que también se puedan desarrollar proyectos empresariales en otros sectores. Los expertos realizarán un asesoramiento gratuito a todos los empresarios o autónomos que reclamen su ayuda. Se les explicarán las ventajas de las herramientas digitales, en especial la inteligencia artificial, y se realizará un estudio individualizado para que la empresa, o el autónomo, despegue su negocio apoyándose en todos los adelantos informáticos.

Los responsables del proyecto detallaron que una de las labores claves es la de elaborar un diagnóstico especializado de cada negocio y partir de allí se debe crear un plan de acción de cara al desarrollo del proyecto.

Mateo Oliver incidió en que, a nivel tecnológico, la mayoría de pequeñas empresas de Mallorca sufren un gran retraso en cuanto al desarrollo digital. Recordó que en estos momentos estamos viviendo una época revolucionaria en cuanto al desarrollo industrial con la aparición de la inteligencia artificial, una herramienta que puede ayudar a las empresas a crecer. El decano de los ingenieros industriales aseguró que está demostrado que cada euro invertidos en tecnología, al poco tiempo se recupera con beneficios.

Los impulsores de este proyecto de asesoramiento tecnológico señalaron que, si bien la mayoría de empresas de Mallorca están centralizadas en la industria turística, que se encuentra en una situación de crecimiento muy limitado, eso no significa que no se pueda apostar por otros sectores de negocio. Y aseguraron que estas herramientas informáticas lo que hacen, precisamente, es conseguir trasladar los productos que sea crean en Mallorca hacia otros mercados, tanto nacionales, como internacionales. De allí las posibilidades de crecimiento que tienen estos negocios al margen del turismo, siempre y cuando se realice un trabajo previo de análisis, para determinar qué tipo de proceso de digitalización precisa para conseguir nuevos mercados.